Bryan Coquard s'impose au sprint sur le GP Marcel Kint

Bryan Coquard a inscrit son nom au palmarès du GP Marcel Kint (1.1), première manche de la Bingoal Cycling Cup, la Coupe de Belgique de cyclisme. Ce dimanche, le Français de l'équipe Vital Concept a devancé au sprint son compatriote et tenant du titre Nacer Bouhanni (Cofidis). Alfdan De Decker (Wanty-Gobert) a terminé troisième et premier belge après les 188,1 km de course entre Courtrai et Zwevegem.

C'est la 40e victoire en carrière pour le petit sprinteur français de 27 ans, la 4e cette saison. Il avait déjà remporté l'Étoile de Bessèges ainsi que des étapes sur le Circuit de la Sarthe et aux Quatre Jours de Dunkerque.

Le GP Marcel Kint devait constituer la 2e manche de la Coupe de Belgique, mais la manche d'ouverture, le GP Jean-Pierre Monséré prévu le 10 mars, avait été annulée en raison de la météo.