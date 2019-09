Bruxelles, le monde idéal des sprinters

Longtemps, les sprinters qui voulaient s’envoyer une classique s’inscrivaient à Gent-Wevelgem. Mais avec le temps, l’officieux championnat du monde de la discipline s’est offert une cure de jouvence. Pour séduire les guerriers, les durs au mal, les flahûtes la course a ajouté quelques monts et des chemins de terre qui balayés par le vent déjouent de plus en plus souvent le vœu des sprinters.

Que leur reste-t-il finalement ? Hambourg. Oui. Avec à peine plus d’histoire que Vesoul, Anvers ou Honfleur… Sinon Paris – Bruxelles. Mais appelez-la, Brussels cycling classic. L’ancienne course des deux capitales a cédé elle aussi aux diktats de la mode voire de l’économie. Un " Frexit " qui a remballé les Français chez eux comme en 1815 pour se concentrer sur Bruxelles et sa grande banlieue. Waterloo, Nivelles jusqu’à Ecaussines mais pas plus loin. Après, demi-tour et retour à Bruxelles. Bruxelles la belle que le peloton rejoint bien vite sans pour la cause que Paris l’ait trahie.

Pas de Place de Brouckère ou de place Sainte-Catherine. Cela, c’était au temps Bruxelles brusselait. Et encore.

L’entrée se fait par Anderlecht, Koekelberg et Jette jusqu’à l’avenue De Strooper. Là où l’image du vainqueur levant les bras se reflétera dans les boules métalliques de l’atomium que l’on mate à leur insu.

Boonen, Démarre, Greipel, Groenewegen, Ackerman. L’identité des 5 derniers prétendants ne trompe pas. Le vainqueur ne pourra être qu’un sprinter. Ewan, Kristoff, Philipsen, Démarre, Stuyven, Merlier, Dupont, Laporte, Cort, Hodeg et Ackerman. Faîtes vos jeux, rien ne va plus. Ne manque finalement à l’appel que les sprinters engagés au soleil, Sagan et Viviani.

Et si malgré tout un homme fort arrive à planter les sprinters à Bruxelles, il s’en ira persuadé que cette aventure valait de l’or.