Qui va succéder à Tim Merlier à la Brussels Cycling Classic ce samedi. Avec un départ donné au Parc du Cinquantenaire, les coureurs devront pédaler pas moins de 200km avant d’arriver à l’Avenue Houba de Strooper vers 15h30.

Une boucle en fin de parcours infligera aux coureurs la double ascension du Mur de Grammont, du Bosberg et du Congoberg. De quoi mettre en jambes tous les coureurs avant l’arrivée.

"Nous nous réjouissons d’ajouter le passage dans la ville de Grammont et au Mur dans l’histoire de la Brussels Cycling Classic", a déclaré Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, dans le communiqué. "Nous avons délibérément opté pour un spectacle dans et autour de Grammont pour clôturer l’événement. Avec un double passage au Mur, au Bosberg et au Congoberg, nous obtiendrons peut-être une édition de Brussels Cycling Classic totalement différente de ce à quoi nous étions habitués ces dernières années".

Depuis Grammont, le peloton passera par la Brabantsebaan et la Rosweg, deux nouveaux secteurs pavés, en direction de la dernière ascension du jour : l’Eksterstraat, située à 14 km de l’arrivée.

Du côté des favoris, on pourra pointer Tim Merlier, Alvaro Hodeg, Fernando Gaviria et Marc Hirschi notamment. Si Remco Evenepoel sera bien de la partie, le coureur de la Deceuninck-Quick Step sera plus là pour aider ses équipiers en cas d’arrivée au sprint.

Un sprint qui devrait se conclure peu avant l’heure du goûter.