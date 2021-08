Brussels Cycling Classic : Le carrefour qui a posé problème et qui voit Evenepoel et De Gendt partir à deux

Brussels Cycling Classic : Le carrefour qui a posé problème et qui voit Evenepoel et De Gendt... Remco Evenepoel s’est imposé lors de la Brussels Cycling Classic. Une victoire qui a pu être acquise à cause d’un problème dans la direction indiquée à un carrefour. A 19,2 km de l’arrivée, cinq des sept échappés se sont trompés de parcours dans un "T" virant à droite, alors qu’Evenepoel et De Gendt en queue du groupe viraient sur la gauche et filaient sans attendre. En quelques kilomètres, le duo se forgea une avance de plus de 30 secondes sur les désormais chasseurs privés de Hirshi. Le Suisse, victime d’une crevaison, est revenu ensuite mais la course était jouée. La victoire allait se jouer entre le vainqueur et le 3e de la Course du Raisin deux jours plus tôt. Evenepoel n’a pas attendu longtemps avant de forcer la décision en sa faveur et remporter sa deuxième course de la semaine.