Brussels Cycling Classic : La liste des engagés

Liste des engagés au départ de la Brussels Cycling Classic (1.HC) ce samedi :

Bora-Hangrohe (All):

1. Pascal Ackermann (All); 2. Maciej Bodnar (Pol); 3. Oscar Gatto (Ita); 4. Juraj Sagan (Svq); 5. Andreas Schillinger (All); 6. Michael Schwarzmann (All); 7. Rüdiger Selig (All)

Deceuninck-Quick Step (Bel):

11. Yves Lampaert; 12. Iljo Keisse; 13. Alvaro Hodeg (Col); 14. Dries Devenyns; 15. Samuel Gaze (N-Z); 16. Jannik Steimle (All); 17. Florian Sénéchal (Fra)

Lotto-Soudal (Bel):

21. Caleb Ewan (Aus); 22. Jelle Vanendert 23. Stan Dewulf; 24. Nikolas Maes; 25. Lawrence Naesen; 26. Gerben Thijssen; 27. Enzo Wouters

Ag2r-La Mondiale (Fra):

31. Oliver Naesen; 32. Nico Denz (All); 33. Jaakko Hanninen (Fin); 34. Julien Duval (Fra); 35. Gediminas Bagdonas (Lit); 36. Anthony Julien (Fra); 37. Stijn Vandenbergh

Astana (Kaz):

41. Laurens De Vreese; 42. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 43. Hernando Bohorquez (Col); 44. Davide Ballerini (Ita); 45. Jonas Gregaard (Dan); 46. Magnus Cort Nielsen (Dan); 47. Nikita Stalnov (Kaz)

Groupama-FDJ (Fra):

51. Arnaud Démare (Fra); 52. Antoine Duchesne (Fra); 53. Jacopo Guarnieri (Ita); 54. Ignatas Konovalovas (Lit); 55. Olivier Le Gac (Fra); 56. Ramon Sinkeldam (P-B); 57. William Bonnet (Fra)

Mitchelton-Scott (Aus):

61. Michael Albasini (Sui); 62. Christophe Juul Jensen (Dan); 63. Daryl Impey (AfS); 64. Kaden Groves (Aus); 65. Michael Hepburn (Aus); 66. Barnabas Peak (Hon); 67. Callum Scotson (Aus)

Trek-Segrafredo (USA):

71. Jasper Stuyven; 72. Fumiyuki Beppu (Jap); 73. Alex Frame (N-Z); 74. Matteo Moschetti (Ita); 75. Nicolas Debeaumarche (Fra); 76. Mads Pedersen (Dan); 77. Charlie Quarterman (G-B)

UAE Team Emirates (EAU):

81. Jasper Philipsen; 82. Tom Bohli (Sui); 83. Nicolas Dalla Valle (Ita); 84. Roberto Ferrari (Ita); 85. Alexander Kristoff (Nor); 86. Vegard Stake Laengen (Nor); 87. Matthew Beers (AfS)

Cofidis (Fra):

91. Dimitri Claeys; 92. Christophe Laporte (Fra); 93. Cyril Lemoine (Fra); 94. Geoffrey Soupe (Fra); 95. Attilio Viviani (Ita); 96. Bert Van Lerberghe; 97. Zico Waeytens

Corendon-Circus (Bel):

101. Stijn Devolder; 102. Tim Merlier; 103. Antoine Banoist (Fra); 104. David van der Poel (P-B); 105. Jonas Rickaert; 106. Joeri Stallaert; 107. Brent Clé

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

111. Piet Allegaert; 112. Amaury Capiot; 113. Jordi Warlop; 114. Edward Planckaert; 115. Mathias Van Gompel; 116. Preben Van Hecke; 117. Kevin Deltombe

Gazprom-Rusvelo (Rus):

121. Igor Boev (Rus); 122. Stepan Kuriyanov (Rus); 123. Vladislav Kulikov (Rus); 124. Evgeny Kobernyak (Rus); 125. Alexandr Kulikovskiy (Rus); 126. Petr Rikunov (Rus); 127. Alexander Porsev (Rus)

Israel Cycling Academy (Isr):

131. Zakkari Dempster (Aus); 132. Clément Carisey (Fra); 133. Nathan Earle (Aus); 134. Daniel Truerk (Tch); 135. Itamar Einhorn (Isr); 136. Mihkel Räim (Est); 137. Guillaume Boivin (Can)

Neri Sottoli (Ita):

141. Umberto Marengo (Ita); 142. Davide Gabburo (Ita); 143. Luca Pacioni (Ita); 144. Etienne van Empel (P-B); 145. Simone Velasco (Ita); 146. Giovanni Visconti (Ita); 147. Luca Raggio (Ita)

Nippo-Vini Fantini (Ita):

151. Ruben Acosta (Col); 152. Damiano Cima (Ita); 153. Imerio Cima (Ita); 154. Marco Canola (Ita); 155. Giovanni Lonardi (Ita); 156. Alejandro Osorio (Col); 157. Ivan Santaromita (Ita)

Roompot-Charles (Bel):

161. Senne Leysen; 162. Huub Duijn (P-B); 163. Maurits Lammertink (P-B); 164. Oscar Riesebeek (P-B); 165. Elmar Reinders (P-B); 166. Boy van Poppel (P-B); 167. Arjen Livyns

Delko-Marseille Provence (Fra):

171. Alexandre Delettre (Fra); 172. Eduard-Michael Grosu (Rou); 173. Alexis Guerin (Fra); 174. Brenton Jones (Aus); 175. Evaldas Siskevicius (Lit); 176. Julien Trarieux (Fra); 177. Mickael Guichard (Fra)

Team Arkea-Samsic (Fra):

181. André Greipel (All); 182. Robert Wagner (All); 183. Bram Welten (P-B); 184. Franck Bonnamour (Fra); 185. Benoit Jarrier (Fra); 186. Alan Riou (Fra); 187. Clement Russo (Fra)

Team Novo Nordisk (USA):

191. Sam Brand (G-B); 192. Joonas Henttala (Fin); 193. Brian Kamstra (P-B); 194. Péter Kusztor (Hon); 195. David Lozano (Esp); 196. Andrea Peron (Ita); 197. Charles Planet (Fra)

Total-Direct Energie (Fra):

201. Niki Terpstra (P-B); 202. Anthony Turgis (Fra); 203. Anthony Cardis (Fra); 204. Adrien Petit (Fra); 205. Alexandre Pichot (Fra); 206. Niccolo Bonifazio (Ita); 207. Fabian Grellier (Fra)

Vital Concept-B&B Hotels (Fra):

211. Kris Boeckmans; 212. Bryan Coquard (Fra); 213. Bert De Backer; 214. Cyriel Gautier (Fra); 215. Julien Morice (Fra); 216. Kevin Reza (Fra); 217. Lorenzo Manzin (Fra)

Wallonie-Bruxelles (Bel):

221. Dimitri Peyskens; 222. Kevyn Ista; 223. Ludovic Robeet; 224. Tom Wirtgen (Lux); 225. Baptiste Planckaert; 226. Lukas Spengler (Sui); 227. Lionel Taminiaux

Wanty-Groupe Gobert (Bel):

231. Jérôme Baugnies; 232. Aimé De Gendt; 233. Timothy Dupont; 234. Ludiwg De WInter; 235. Tom Devriendt; 236. Pieter Vanspeybrouck; 237. Kevin Van Melsen

Development Team Sunweb (All):

241. Ben Katerberg (Can); 242. Edo Maas (P-B); 243. Niklas Märkl (All); 244. Nils Sinschek (P-B); 245. Martin Alexander Salmon (All); 246. Tim Naberman (P-B); 247. Ludvig Wacker (Dan)