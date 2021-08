Remco Evenepoel s’est imposé, encore. Vainqueur de la Brussels Cycling Classic, le jeune coureur a une nouvelle fois épaté le peloton. Notre consultant Gerard Bulens revient sur la course du jour avec Rodrigo Beenkens.

Présent au départ dans un groupe de onze unités, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a directement montré qu’il était bien en jambes souligne notre consultant. "Comme le disait Tosh Van der Sande, Remco était le moteur de l’échappée. Victor Campenaerts et Philippe Gilbert n’étaient pas mal du tout mais il était le plus fort et les circonstances de la course ont voulu qu’il ait pu décider de sa victoire quand il en a eu l’idée avant d’être remarquable dans le final ici à Bruxelles."

Si la victoire du jeune coureur est incontestable, les problèmes de parcours qui ont coûté une perte de temps considérable à plusieurs membres de l’échappée à moins de vingt kilomètres ont eu un énorme impact sur la course même si Gerard Bulens considère que Evenepoel aurait gagné dans tous les cas. "C’est dommageable mais ce Remco était très fort, chez lui. Il connaissait parfaitement le parcours. Ce jeune homme avait un compte à régler avec certains après les critiques des dernières semaines. Il était le plus fort. Même avec les autres coureurs, il aurait trouvé la solution pour partir seul dans la finale. Son attaque était très intéressante dans une rue qui s’élevait où on peut mettre un uppercut à ses adversaires."

À quelques semaines des Mondiaux de cyclisme qui se dérouleront en Flandre, les récentes performances de Remco donnent de plus en plus de crédit à sa sélection pour l’événement que tout le pays attend. "Après les dix derniers jours, sa sélection devient incontournable. Il prouve que toutes les bonnes sensations sont revenues. Je ne crois pas qu’il soit encore à 100%, mais il reste encore trois semaines avant les Mondiaux. Il va d’abord faire le Tour du Benelux où il devient le grand favori avant le Championnat d’Europe où il sera l’un des grands favoris également. Ne pas le sélectionner devient très compliqué."

Au-delà de la sélection de Remco, les décisions seront difficiles à prendre pour le sélectionneur national, Sven Vanthourenhout. "Je connais le sérieux du sélectionneur national avec lequel il prépare les événements. Il va y avoir abondances de biens, choisir c’est décevoir. C’est un exercice pour lui qui commence dans le métier de sélectionneur national. Si les résultats sont bons, on va le porter aux nues. S’ils ne sont pas ceux qu’on attend, il sera très critiqué. J’ai envie de lui faire un petit clin d’œil en lui disant que la meilleure solution est de gagner puisque les Mondiaux sont chez nous, mais c’est plus compliqué que ce que l’on croit."