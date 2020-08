Bretagne Classic : Deceuninck - Quick-Step avec trois de ses coureurs belges à Plouay mardi

La Bretagne Classic, dernière course d'un jour du WorldTour du mois d'août, se déroule mardi. Trois Belges figurent dans la sélection de Deceuninck - QuickStep communiquée ce samedi : Iljo Keisse, Stijn Steels et Bert Van Lerberghe.

Le parcours, de 247,8 km, est modifié par rapport aux autres années et se déroulera sur une boucle de 234,1 km puis un tour du Circuit de Plouay (13,65 km) avec trois côtes au programme, la Côte du Lézot (1,4km, 3,9%), la Montée de Lann Payot (1,3km, 2,6%) et la Côte du Pont-Neuf (1,5km 4,2%), promettant une course dynamique.

C'est la 84e édition de la grande course de Plouay, la 5e sous le nom de Bretagne Classic Ouest France, remportée l'an dernier par Sep Vanmarcke devant Tiesj Benoot. Oliver Naesen l'avait emporté en 2016 et 2018.

Deceuninck - Quick-Step a ajouté à sa sélection le tout frais champion de France du contre-la-montre, Rémi Cavagna, le sprinteur colombien Alvaro Hodeg, le Français Florian Sénéchal, qui s'est montré sur les routes du Tour de Wallonie, et le néo-professionnel allemand Jannik Steimle.

Le départ de cette épreuve plouaysienne est prévu à 10h35, l'arrivée aux alentours de 16h55.

Plouay accueillera également la semaine prochaine les championnats d'Europe de cyclisme.