Brayan Chaves, encore plus fort que son frère Johan Esteban ?

L'équipe Mitchelton-Bike Exchange, la réserve de la formation World Tour, s'est préparée la semaine dernière à Audenarde pour la première course 1.2 de la saison en Belgique, la Flèche Ardennaise. Après l'entrainement du matin, les coureurs profitent de l'après-midi pour regarder le Tour d'Italie à la télévision. L'un d'entre eux est particulièrement attentif à la prestation de Johan Esteban Chaves Rubio. Il s'agit de Brayan (et non Bryan à l'anglaise), son frère cadet de 20 ans. "D'habitude, je n'aime pas trop l'observer sur l'écran car cela me stresse trop. Je préfère attendre le résultat et en parler directement avec lui. Mais bon comme les copains ont mis la télévision, je ne peux pas m’empêcher de jeter un coup d’œil", déclare-t-il à la RTBF.

"Dans deux semaines, on ne parlera plus en secondes mais en minutes"

A la suite du Grand Départ en Israël, Johan Esteban Chaves, un des prétendants au podium sur le Tour d'Italie, pointe à la 30ème place à 47 secondes du leader Rohan Dennis. "Il a bien débuté son Tour d'Italie. Tom Dumoulin est un spécialiste et c'était logique qu'il perde du temps par rapport à lui, mais il se situe dans la bonne fourchette des autres favoris", commente Brayan Chaves avant qu'il ne soit interrompu par son directeur sportif David Sanders. "Dans deux semaines, on ne parlera plus en secondes mais en minutes. Le contre-la-montre de Jérusalem ne sera qu'une parenthèse."

Pour arriver en forme sur ce Giro, Johan Esteban Chaves a interrompu la compétition pour se ressourcer à Bojaca, dans une région "méconnue" de la Colombie. "C'est un coin parfait pour se préparer. Il y a tellement de montées difficiles. D'ailleurs, je n'ai jamais vu mon frère aussi affûté que maintenant" confirme son frère.

De là à espérer à un bon classement pour le coureur de 27 ans ? "C'est impossible de dire s'il terminera dans le top 10 ou mieux. Il faut voir comment le corps va encaisser les efforts. Nous ne sommes pas des machines. Néanmoins, son chrono à Jérusalem laisse présager d'un bon Tour d'Italie. Je sais qu'il a beaucoup travaillé le contre-la-montre, avec au minimum une sortie par semaine. Il sait qu'il devra limiter la casse sur le long de chrono de 34 kilomètres en deuxième partie de Tour."

"Me parler permet à Esteban de se couper du monde"

Ce qui n'empêche pas Johan Esteban de prendre soin, à distance, de son petit frère. "Je l'ai au téléphone tous les jours. Me parler permet à Esteban de se couper du monde. La semaine passée, j'ai roulé le Tour de Bretagne. Une épreuve durant laquelle j'ai beaucoup souffert. Mon frère me conseille sans arrêt. Il me dit de prendre mon temps pour bien récupérer. Il est plus qu'un frère pour moi, c'est la personne la plus importante à mes yeux."

Les deux frères sont soudés dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a deux ans, ils ont perdu leur entraïneure Diana Casas (24 ans) dans un accident de la route. "C'était un peu comme notre sœur. Elle nous manque beaucoup" témoigne-t-il avec une certaine émotion.

"Cela respire le vélo, comme à la maison"

Présent en Belgique depuis trois semaines pour courir en Europe, Brayan Chaves se dit impressionné par notre pays. D'ailleurs, ce dimanche, il a participé à la Flèche Ardennaise, une course 1.2 dont le vainqueur devient quasiment à coup sur professionnel l'année suivante. "J'ai beaucoup souffert car j'avais encore la fatigue du Tour de Bretagne dans les jambes. C'est un superbe parcours qui pourrait me convenir dans le futur. L'ambiance est géniale, nous sentons que les gens aiment le cyclisme. A Audenarde, notre maison d'accueil est un musée à elle-seule. Il y a tant de coureurs qui sont passés par cet endroit pour préparer leur saison. Cela respire le vélo, comme à la maison."

En effet, le cyclisme est avant tout une affaire de famille chez les Chaves Rubio. "Je me souviens que quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme et du football, mais mon père Jairo a saisi toutes les occasions de faire du vélo. Enfant, son rêve était d'être cycliste mais il n'a pas trouvé chez ses parents le soutien pour se consacrer au sport. Quand Esteban est né, dès ses premières années, Jairo s'est chargé de le faire tomber amoureux du cyclisme. Je ne me souviens pas d'une année durant laquelle je n'ai pas regardé le Tour de France."

Brayan Chaves non-pistonné par son frère

Cette saison, il dispute sa première saison au niveau Continental après avoir intégré la structure-réserve de l'équipe australienne du World Tour Mitchelton-Scott. Un transfert "non-pistonné" par son frère. "En Europe, cela pourrait suffire pour trouver une équipe mais ce n'est pas dans la mentalité australienne. Il y a deux ans, je roulais pour l'équipe GW-Shimano. Ils m'ont repéré il y a deux ans sur la course la plus importante du pays pour les moins de 23 ans, la Vuelta a Juventud. Ensuite, je suis parti en stage d'altitude avec Esteban. C'est à ce moment-là que les entraîneurs d'Orica-Scott ont récolté toutes les informations nécessaires à mon sujet : watts, capacité pulmonaire, rythme cardiaque. Ils estiment d'ailleurs que je suis meilleur qu'Esteban à mon âge."

Brayan possède apparemment le potentiel pour briller dans le futur, à condition qu' "il travaille", précise son directeur sportif Dave Sanders en interceptant la conversation. "Nous sommes convaincus de ses qualités, c'est à lui de fournir la masse de boulot nécessaire pour devenir un grand coureur. Sur le Tour de Bretagne, il a été en difficulté. C'est un tracé qui ne lui convient pas et avec son petit gabarit, il était bien bousculé dans le peloton. De plus, il était malade, mais il n'a pas voulu abandonner. C'est nous qui avons dû le forcer à s'arrêter. Cela illustre déjà la mentalité du gamin."

Son rêve : le Tour d'Italie

Outre les capacités physiques et l'état d'esprit, Brayan Chaves a également un plan d'action pour réaliser son rêve : devenir professionnel dans l'équipe de son frère. "Cette première année me sert d'apprentissage et de découverte. Mon objectif est de terminer les courses. Comme mon frère me le répète sans cesse, je dois prendre mon temps de gravir les échelons. Sur le Baby Giro en juin, j'aurai enfin un terrain où je pourrai me tester. Ce sera intéressant de voir où j'en suis. Une fois que je me serai bien acclimaté à ce niveau, je viserai des résultats pour obtenir mon ticket pour le monde professionnel."

Chez les pros, le souriant Colombien sait déjà quelle course il veut un jour remporter : le Tour d'Italie. "C'est ma course préférée. Je sais que les Colombiens ont une grande histoire avec la Vuelta, le Tour de France est la course la plus télévisée mais le Giro me parle plus avec ses paysages et ses cols. J'habite en Italie avec mes coéquipiers Samuel Jenner et Robert Stannard, et je ne me lasse pas de contempler les paysages. Voir déjà mon frère briller sur les routes du Giro me procure beaucoup de joie, comme en 2015 où il a porté le maillot rose et a terminé troisième. J'espère qu'il pourra faire aussi bien cette année. Qui sait un jour, nous serons peut-être côte à côte au départ !"