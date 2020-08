Brandt sur la descente Muro di Sormano :"Si ça arrive une fois, ça peut-être un hasard, 3-4 fois, il ne faut plus passer par là"

Christian Gilon : "Au Tour de Wallonie, on a plus de 500 signaleurs, mais il y a des moments où... On a beaucoup parlé ces dernières heures de Remco Evenepoel mais aussi par rapport aux responsabilités des organisateurs. Ce dimanche commence le Tour de Wallonie. Christian Gilon, le directeur de course et responsable de la Sécurité Tour de Wallonie, nous a donné son point de vue : "C'est difficile à l’heure actuelle au niveau de la sécurité avec les mobiliers urbains. Aujourd’hui, on a eu une réunion d’une heure pour expliquer aux motards comment se placer correctement. On essaye de faire le maximum, on a plus de 500 signaleurs, mais il y a des moments où l’on passe à côté de certaines choses. Hier, peut-être que s’il y avait eu un drapeau jaune pour faire ralentir, on aurait pu éviter la chute. Et il y a aussi le facteur chance qui intervient."