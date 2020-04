Brailsford : « Le cyclisme doit arrêter d’être dépendant du tour de France »

Sur un tour de France le prize money, c’est-à-dire les primes reversées aux équipes par l’organisateur ASO, représente environ 2,3 millions d’euros, des cacahouètes dont quand on sait que le budget annuel de la plus grosse équipe du peloton, Ineos dépasse les 45 millions d’euros.

Le modèle économique du cyclisme professionnel est exclusivement basé sur le sponsoring. Contrairement au football, ici pas de droits télé pour les équipes (ces sont les organisateurs qui les empochent) et pas de tickets d’entrée, le cyclisme est un des derniers sports gratuits et accessible à tous.

David Brailsford, l’homme fort de l’équipe Ineos, aime mettre de l’huile sur le feu et faire parler de son équipe. La semaine dernière il a affirmé qu’il n’enverrait pas ses coureurs sur le Tour si les conditions sanitaires ne garantissaient pas leur sécurité. Et hier il est revenu sur le rendez-vous incontournable qu’est le Tour sur la BBC Radio 4. " Si un événement devait se produire cette année, nous choisirions tous que ce soit le Tour "

En cette période de crise, liée au coronavirus, Ineos ou les équipes soutenues par les pays du Golfe (UAE et Barhain) ne connaissent pas la même réalité économique que les plus petites équipes qui souffrent bien davantage.

David Brailsford souhaite changer le modèle du cyclisme actuel - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Brailsford veut changer le modèle

Pour le Manager britannique il faudra tirer des leçons de cette crise et cela devrait passer par être moins dépendant du tour de France : " Il faudrait trouver un meilleur modèle, qui est un peu plus diversifié, avec plus de grandes courses réparties dans le calendrier pour ne plus compter sur une seule course ".

Il a conclu cet entretien en passant un message aux autres équipes du peloton. "Nous sommes tous des concurrents assez féroces sur la route, mais nous avons tous besoin les uns des autres en fin de compte pour continuer ce sport ".

La participation au Tour de France 2020 sera un ballon d’oxygène salvateur pour de nombreuses équipes qui pourront terminer l’année. Mais reste à voir comment elles sortiront de cette crise et comment évoluera le modèle actuel du cyclisme mondial.