Bouhanni remporte le Grand Prix Marcel Kint au sprint

Nacer Bouhanni s'est imposé dans la 75e édition du Grand Prix Marcel Kint. Le Français s'est montré le plus rapide au sprint dans les rues de Zwevegem. Il succède au palmarès à Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise).



Nacer Bouhanni (Cofidis), le grand favori de la course, a chuté à plus de trente kilomètres de l'arrivée. Aidé par ses équipiers, le Français a réintégré le peloton après une longue poursuite. Il a visiblement eu le temps de récupérer de ses efforts.



Parfaitement emmené par Bert Van Lerberghe, il a largement dominé la concurrence dans la dernière ligne. Cees Bol (Seg Racing Academy) et Dries De Bondt (Verandas Willems-Crelan) complètent le podium. Il y a cinq autres Belges dans le top 10 : Edward Planckaert (4e), Tim Merlier (5e), Jelle Mannaerts (7e), Jens Adams (8e) et Kenneth Van Rooy (10e).