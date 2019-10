Bouhanni débarque chez Arkéa-Samsic avec Boudat

Arkéa-Samsic est décidément très active et très ambitieuse sur le marché des transferts. Après avoir attiré Nairo Quintana, Winner Annacona et Diego Rosa, l'équipe française a renforcé son "pôle sprinteur". Le départ du vétéran Andre Greipel est compensé par les arrivées de Nacer Bouhanni (Cofidis) et Thomas Boudat (Total Direct Energie).



La formation bretonne réalise donc un nouveau joli coup. "L’équipe Arkéa-Samsic est heureuse d’annoncer son pôle sprinteur avec en têtes d’affiches Nacer Bouhanni et Thomas Boudat. On y retrouvera également Daniel Mclay dans un nouveau rôle de poisson pilote. Le britannique revient dans l’équipe après deux saisons passées à l’étranger."



Les Belges Christophe Noppe et Benjamin Declercq, Lukasz Owsian, Bram Welten, Connor Swift et Clément Russo font également partie ce fameux "pôle sprinteur" d'Arkéa-Samsic.