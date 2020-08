Bora Hansgrohe interdit de départ à la Bretagne Classic, exemple de ce qui pourrait se répéter au Tour

La formation Bora-Hangrohe s’est retirée avant le départ de la Bretagne Classic, mardi, après l’annonce du test positif au Covid-19 d’un de ses coureurs, dont le nom n’a pas été communiqué.

Ce retrait n’est qu’un exemple parmi d’autres de ce qui pourrait se produire sur le Tour de France. Pour rappel, les mesures sanitaires sur la Grande Boucle seront très strictes : si deux personnes d’une même équipe, coureurs ou membres de l’encadrement, sont testées positives au Covid-19, l’ensemble de l’équipe devra lever le camp. Quatre tests seront prévus pour les équipes, deux avant le départ, et un à chaque journée de repos. Une personne qui aura les symptômes du Covid-19 pourra également être exclue avant même la confirmation d’un test positif.

"Nous avons reçu le résultat positif ce matin et avons réagi immédiatement", a déclaré dans un communiqué Jan-Niklas Drost, le médecin de l’équipe. "L’équipe ne peut pas participer à la course. Tous les membres qui ont été en contact avec le coureur seront placés en quarantaine selon les règles officielles. Le coureur concerné est asymptomatique et ne présente pas de signe de maladie."

Les Italiens Cesare Benedetti et Oscar Gatto, l’Allemand Marcus Burghardt, le Luxembourgeois Jempy Drucker, l’Autrichien Patrick Gamper, l’Australien Jay McCarthy et le Néerlandais Ide Schelling étaient les coureurs engagés par Bora-Hansgrohe en Bretagne.