Julian Alaphilippe , Zdenek Stybar , Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel brillent depuis le début de la saison sur route. Ils ont tous débuté par le cyclocross. Mais, selon Tom Boonen , leur principal point commun, c'est le talent. "Ce ne sont pas juste des coureurs de cyclocross. Ce sont des coureurs très intelligents avec beaucoup de classe. C'est pour ça qu'ils sont bien en cyclocross, sur la route et si tu leur donnes un vélo de piste ... ils vont gagner aussi. Déjà l'année passée, on avait vu que Van Aert allait faire quelque chose dans les classiques. Stybar essaye depuis dix ans. Et Van der Poel tout le monde le connait. Il va vite en mountain bike, en cyclocross et sur la route", affirme l'ancien champion du Monde, rencontré ce lundi dans la région anversoise où il encadrait une sortie de la Martini Racing Ciclismo. Une communauté de cyclistes qui met en avant le bien-être et un style de vie sain au sein de l'Horeca.

Boonen : "Stybar et Van Aert sont les deux meilleurs coureurs du monde actuellement" - © JEAN VAN CLEEMPUT

Tommeke estime que Van Aert et Van der Poel sont déjà aptes à gagner une grande course. "Je suis sûr qu'on pourrait voir Van Aert gagner le Tour des Flandres cette année. Je pense que Stybar et Van Aert sont les deux meilleurs coureurs du monde actuellement. J'ai vu la deuxième montée du Mont Kemmel (à Gand Wevelgem). Après 225 km, ils montent vite, hein ! Et dimanche prochain dans le Paterberg, je ne pense pas qu'il y aura un coureur qui ira plus vite que Van Aert ou Stybar".



La Belgique aura d'autres cartes à jouer dans cette quinzaine flandrienne avec Oliver Naesen, Greg Van Avermaet ou Philippe Gilbert.



Le coureur d'Ag2r-La Mondiale, sur le podium à Milan-Sanremo et Gand-Wevelgem, a signé les meilleurs résultats de ce printemps. Tornado Tom mise surtout sur lui pour l'Enfer du Nord. "J'espère qu'Oliver est capable de faire quelque chose à Paris-Roubaix. Il en a la capacité. Mais il a eu beaucoup de malchance les années passées".



"Avec sa forme, Gilbert est capable de gagner sur tous les terrains"



Le champion olympique de Rio n'a pas encore gagné une classique cette saison. Ça n'inquiète pas Boonen. "A l'image de Sagan, Greg a pris la course de dimanche comme un entraînement. Il va essayer de bien récupérer cette semaine. Il va arriver bien (dimanche)."



Philippe Gilbert a pour lui l'expérience. "Il fait partie de 6-7 coureurs qui peuvent s'imposer au Ronde. Il n'est pas au top de sa forme. Mais à Gand Wevelgem, lors de tous les moments très importants - ceux qui changent vraiment la course - c'est toujours lui ou Stybar qui a fait la différence. Ça veut dire qu'il est très, très bien en ce moment. Il n'a pas la même forme qu'il y a deux ans lors de sa victoire. Mais avec cette forme, il est capable de gagner sur tous les terrains".



"Toujours la course dans le sang"



Boonen a pris sa retraite, il y a bientôt deux ans. Mais il continue à s'entretenir physiquement à vélo "quand il fait beau". La course le fait toujours vibrer même comme spectateur. "J'étais plus relax quand j'étais en course. Je n'aime pas ne pas avoir le contrôle. Quand tu es sur le vélo, tu es dans le stress mais tu fais la différence. Devant la télévision ce n'est pas possible. Je sens que j'ai encore la course dans le sang."



Dimanche prochain, jour de Tour des Flandres, il sera d'ailleurs sur les pentes du Quaremont. Au cœur du Ronde.