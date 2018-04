Bonifazio remporte l'étape inaugurale en Croatie, Duquennoy 10e

La première étape du Tour de Croatie (2.HC) cycliste a été remportée par Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida). L'Italien a devancé au sprint son compatriote Andrea Guardini (Bardiani-CFS) et le Roumain Michael Grosu (Nippo-Vini Fantini) au terme des 227 kilomètres entre Osijek et Koprivnica. Jimmy Duquennoy (WB Aqua Protect Veranclassic) a terminé 10e et premier Belge.

Sous une pluie battante, une échappée de quatre coureurs a rapidement pris la poudre d'escampette. Après avoir compté plus de 4:30 d'avance sur le peloton, les Slovènes Jon Bozic (Adria Mobil) et Groselj Matic (Ljubljana Gusto Xaurum), derniers rescapés, ont été repris à un peu moins de 10 kilomètres de la ligne.

Comme prévu, le bouquet s'est joué au sprint final. Plus rapide que ses adversaires, Bonifazio a décroché la 9e victoire de sa carrière, la première depuis juillet 2016.

Mercredi, la deuxième étape verra le peloton relier Karlovac à Zadar sur la distance de 231,1 km. Un col de 2e catégorie est placé à 63 km de l'arrivée.

Le Tour de Croatie se terminera dimanche à Zagreb lors de la sixième étape. En 2017, l'Italien Vincenzo Nibali, absent cette année, avait décroché la victoire finale.