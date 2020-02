Bol remporte la 3e étape du Tour d'Algarve au sprint, Evenepoel toujours leader

Dans la 3e étape du Tour d'Algarve, disputée sur 202 kilomètres entre Faro et Tavira, c'est Cees Bol qui s'est montré le plus costaud au sprint en devançant Modolo et Jacobsen. 4e victoire professionnelle donc pour le jeune sprinteur de Sunweb. L'Espagnol Gotzon Martin (Fundacion-Orbea), le Russe Alexander Grigoryev (Atum General) et le Portugais Tiago Antunes (Efapel) ont été les aventuriers du jour. Ils sont partis après 3 km et ont été repris à 20 bornes de l'arrivée. Tom Devriendt (Circus-Wanty) s'est classé dixième. Bien au chaud au sein du peloton lors d'une journée tranquille pour lui, Remco Evenepoel conserve sa tunique de leader. A noter les chutes, à 20 kilomètres de l'arrivée d'Edward Theuns et Jasper Stuyven. Samedi, la quatrième étape reliera Albufeira à Malhao (169,7 km), où l'arrivée sera jugée au sommet d'une côte de 2,6 km à du 9,4%. Le 46e Tour de l'Algarve s'achèvera dimanche par un contre-la-montre de 20,3 km à Lagoa. Le Slovène Tadej Pogacar est le vainqueur sortant.