Bob Jungels, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, élu Sportif luxembourgeois de l'année

Le coureur cyclisme Bob Jungels a été élu Meilleur Sportif de l'année 2018 au Grand-Duché du Luxembourg. Le lauréat de Liège-Bastogne-Liège, 11ème du Tour de France, Champion du Monde de contre-la-montre par équipes avec Quick Step Floors et quintuple champion du Grand Duché en ligne et contre-la-montre, est âgé de 26 ans. Il succède au palmarès au joueur de tennis Gilles Muller, élu ces quatre dernières années.

Le titre féminin a été décerné à une autre cycliste, Christine Majerus, 31 ans. Elle obtient son cinquième titre et le quatrième consécutif. Elle égale ainsi le record que détenait la triathlète Elizabeth May entre 2004 et 2009.