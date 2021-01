Bob Jungels a opté pour les Ardennaises au détriment des classiques flamandes

Bob Jungels (AG2R-Citroën) a confirmé mercredi qu'il ne participera pas aux classiques flamandes cette année. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018, 28 ans, se concentrera sur les épreuves ardennaises et les courses par étapes d'une semaine.

"Attention, j'aime bien ces épreuves-là mais on ne peut pas tout disputer. J'ai déjà vécu cela dans le passé. Maintenant, mon programme est plus équilibré. On doit faire des choix si on veut marquer des points dans certaines courses", a expliqué le Luxembourgeois actuellement en stage avec son équipe à Denia, en Espagne.

Jungels a quitté Deceuninck - Quick-Step pour AG2R-Citroën. "Je cherchais la possibilité de devenir leader dans certaines courses. Avec mon ancienne équipe, il y avait toujours beaucoup de leaders. Maintenant, j'ai la garantie d'être à coup sûr chef de file dans les courses ardennaises. Romain Bardet et Pierre Latour sont partis, l'équipe cherchait un nouveau leader et je me sens assez vieux pour assumer ce rôle. Il y a des gars ici qui ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas gagné autant que moi. Benoît Cosnefroy a montré ses qualités l'année dernière dans la Flèche brabançonne (troisième) et la Flèche wallonne (deuxième). Il a l'avenir devant lui et ensemble, nous pouvons être forts". Sans oublier que la section "flandrienne" de l'équipe est très solide avec Oliver Naesen et Greg Van Avermaet.

Le coureur cycliste grand-ducal entend aussi jouer un rôle dans les courses par étapes mais pas dans les grands tours. "J'ai déjà terminé sixième au Giro, mais je ne me préoccupe pas d'un classement maintenant. Je participerai au Tour, mais pas en visant le top 10. Je ne suis pas l'un des meilleurs grimpeurs du peloton et pour gagner un grand tour, il faut l'être. Je vise donc des victoires d'étapes et je rêve secrètement du maillot jaune la première semaine", a conclu Jungels.