Boasson Hagen remporte la première étape du Critérium du Dauphiné devant Gilbert et Van Aert

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté, au sprint devant Philippe Gilbert et Wout van Aert, la première étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) disputée entre Aurillac et Jussac sur 142 km dimanche.

Pour la troisième victoire de sa saison, Boassen Hagen s'est montré le plus puissant dans les derniers minutes soufflant la victoire à Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 2e et Wout van Aert (Jumbo-Visma) 3e. Le Norvégien endosse le premier maillot de leader au classement général.

Six coureurs ont de suite pris le large dans cette première étape avec deux Belges parmi eux Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) et Julien Vermote (Dimension Data), pour trois Danois - Magnus Cort (Astana), Niklas Eg (Trek-Segafredo) et Casper Pedersen (Sunweb) pour un Français Fabien Doubey (Wany-Gobert). Ces fuyards ont passé le Puy Mary ainsi que les autres bosses de ces montagnes russes dans le Cantal en tête.

Julien Vermote a du lâcher prise à moins de trente kilomètres de l'arrivée alors que le groupe a navigué à deux minutes devant le peloton.

La dernière côte, celle de Roquenatou (2e catégorie), a lancé la bagarre signant la fin de l'échappée à 17 km de l'arrivée, Olivier Naesen et Magnus Cort restant les seuls à résister. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) a attaqué dans la montée. Ces trois hommes ont passé le sommet avec quelques secondes d'avance sur un peloton très réduit. Ils seront finalement repris à 500m de l'arrivée laissant Edvald Boasson Hagen s'imposer au sprint à Jussac privant les Belges de la victoire.

La deuxième étape lundi conduira le peloton de Mauriac à Craponne-sur-Arzon sur 180km. Le Dauphiné s'achèvera dimanche prochain.