Boasson Hagen remporte la première étape du Critérium du Dauphiné devant Gilbert et Van Aert - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Boasson Hagen remporte la première étape du Critérium du Dauphiné devant Gilbert et Van Aert -... Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté, au sprint devant Philippe Gilbert et Wout van Aert, la première étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) disputée entre Aurillac et Jussac sur 142 km dimanche.