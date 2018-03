BMC demande un peu de patience à Van Avermaet

Dans quelle équipe évoluera Greg Van Avermaet la saison prochaine ? Le vainqueur du World Tour 2017 sera libre en fin de saison et il devra faire un choix. La structure BMC reste sa priorité mais d'autres options existent, détaille Het Nieuwsblad. Tout devrait se décanter après les Classiques.



Depuis 8 saisons, notre compatriote court avec le maillot rouge et noir de la formation américaine. Mais la donne va changer. Andy Rihs, le mécène suisse, désire prendre un peu de recul. Jim Ochowicz, le Manager de BMC, s'est mis en quête de nouveaux sponsors (BMC, Tag Heuer et Sophos devraient rester partenaires). Selon Het Nieuwsblad, l'Américain aurait demandé à ses coureurs de patienter jusqu'au 1er mai. Le temps de ficeler un budget cohérent.



A presque 33 ans (il le fêtera le 17 mai), Van Avermaet est face à un choix important. Il signera sans doute l'un de ses derniers (si pas le dernier) contrat de sa carrière. Il pourrait privilégier l'équipe avec laquelle il a connu tous ses plus grands succès.



D'autres équipes sont évidemment très attentives à la situation et sont intéressées par les services du Champion Olympique de Rio. Paul de Geyter, le nouveau boss de Lotto-Soudal et ex-agent de Golden Greg, n'a pas caché son envie de rapatrier son ancien poulain. Avant de rejoindre BMC en 2011, le Waeslandien a porté les couleurs Lotto durant 5 saisons.



Bahrain-Merida est aussi sur les rangs et peut compter sur un argument de poids. Rik Verbrugghe, le manager sportif de la formation du Golfe Persique, n'est autre que le beau-frère de Van Avermaet. "Tout dépendra de notre budget et des exigences de Greg", glisse l'ancien vainqueur de la Flèche wallonne dans Het Nieuwsblad.