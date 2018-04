BMC avec Greg Van Avermaet et Dylan Teuns sur l'Amstel

Greg Van Avermaet disputera dimanche à l'Amstel Gold Race (WorldTour) sa dernière classique printanière. Le leader de l'équipe BMC sera accompagné par Dylan Teuns sur les routes du Limbourg néerlandais.

Le champion olympique, 32 ans, disputera la course néerlandaise pour la huitième fois. Il a obtenu son meilleur résultat, une 5ème place, en 2015. L'année dernière, il avait terminé 12ème à 1:11 de Philippe Gilbert.

"Cette course sera la dernière classique de mon printemps. Je suis motivé à l'idée d'y obtenir un bon résultat car j'aime beaucoup le parcours avec cette succession de courtes ascensions", a expliqué Van Avermaet. "Nous avons une équipe très forte, je suis impatient d'y être."

Avec Dylan Teuns, 11ème du classement général au Tour du Pays Basque et 7ème mercredi de la Flèche Brabançonne, l'équipe américaine peut compter sur un autre Belge en forme. "Je me suis longtemps préparé pour ces classiques ardennaises, j'ai hâte que cela débute. L'Amstel est une course qui me convient, je suis confiant et motivé à l'idée de bien prester."

Le reste de l'équipe sera constituée des Italiens Alberto Bettiol, Damiano Caruso et Alessandro De Marchi, de l'Australien Simon Gerrans et du Suisse Michael Schär.

La sélection BMC :

Dylan Teuns, Greg Van Avermaet, Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Simon Gerrans (Aus), Michael Schär (Sui).