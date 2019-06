Bjorg Lambrecht prolonge pour deux saisons chez Lotto Soudal

Bjorg Lambrecht en argent chez les Espoirs, le titre pour Hirschi - Mondiaux 2018 - Course U23 -... Le Suisse Marc Hirschi, déjà champion d'Europe cette année, a remporté le titre mondial en espoirs, à Innsbruck. Bjorg Lambrecht a assumé le poids de la course et son rôle de favori. Il se classe finalement deuxième. Notre compatriote était sans doute le plus fort dans les ascensions. Il a accéléré à plusieurs reprises pour revenir sur les échappées puis pour opérer la sélection. Il a été piégé dans la dernière descente par l'attaque du Suisse. Lambrecht a tout tenté dans les rues de la cité autrichienne mais il n'a pas réussi à boucher le trou et a réussi a devancé le Finlandais Jaakko Hanninen dans le sprint pour la deuxième place. Il n'a pu cacher sa déception une fois la ligne franchie. Lambrecht décroche une très belle médaille, la cinquième pour la délégation belge après le doublé doré de la sensation Remco Evenepoel et les breloques de Victor Campenaerts et Brent Van Moer dans les chronos élites et espoirs.