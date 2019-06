Bjorg Lambrecht hérite du maillot blanc de Wout van Aert

Critérium du Dauphiné - Etape 6 : Saint-Vulbas Plaine de l'Ain - Saint-Michel-de-Maurienne (228... Après une étape plutôt tranquille la veille, le peloton s'attaque à l'étape la plus longue de ce Critérium du Dauphiné 2019. 229 kilomètres entre Saint-Vulbas et Saint-Michel-de-Maurienne. Après 80 premiers kilomètres plutôt plats, le peloton fera son entrée en Savoie et arpentra les pourcentages de huit difficultés répertoriées. Après un premier passage sur la ligne, le Col de Beaune, dont le sommet se trouve à 9 kilomètres de l'arrivée, sera le juge de paix de cette étape. Commentaires et analyse de Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain.