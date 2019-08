"Bjorg Lambrecht est notre 8e coureur dans la course"

Ce jeudi, la quatrième étape du BinckBank Tour offrait au peloton un tracé court mais intense autour d'Houffalize (96,2 km). Le spectacle a été au rendez-vous, notamment dans la double ascension du Mur de Saint-Roch (1,1 km à 11,5%).

La victoire est revenue à Tim Wellens, qui empoche du même coup le maillot de leader. Le Belge a devancé Marc Hirschi et Laurens De Plus.

"Bjorg Lambrecht est notre huitième coureur dans la course", a déclaré le manager de la formation Lotto Soudal John Lelangue, jeudi, après la victoire de Tim Wellens dans la 4e étape du BinckBank Tour. "Il sera dans les pensées de chacun de nos coureurs et ce sera le cas dans les prochaines courses".

"Les temps sont durs pour les coureurs et leurs accompagnateurs. Nous avons parlé pendant des heures pour savoir si nous allions prendre le départ ici ou non. En fin de compte, nous avons décidé que continuer à courir était la seule façon d'honorer Bjorg, comme le battant qu'il était. Nous voulions lui rendre hommage lors du BinckBank Tour et nous y sommes parvenus aujourd'hui. Maintenant, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour obtenir la victoire finale pour "Matchbox"."