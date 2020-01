Bjarne Riis effectue son grand retour dans le WorldTour

Le retour de Bjarne Riis au sein du peloton se murmurait depuis plusieurs mois. D’abord cité pour reprendre l’équipe Kathusha, le Danois de 55 ans a finalement choisi l’équipe NTT Pro Cycling (ex-Dimension Data) pour reprendre du service. La société Virtu Cycling dont il est le co-propriétaire est en effet devenue actionnaire minoritaire chez NTT Pro Cycling et Riis a été nommé Team Manager de l’équipe, a-t-on appris par communiqué ce mercredi.

Vainqueur du Tour de France 1996 et confirmé comme tel malgré ses aveux de dopage, 'Monsieur 60%' avait dirigé les équipes CSC (2001-2008), Saxo Bank, Saxo Tinckoff et Tinkoff Saxo (2009-2015). Plusieurs coureurs de CSC avait avoué avoir eu recours au dopage et en 2015, un rapport de l'agence antidopage danoise indiquait que Riis était au courant de ces pratiques. Riis a notamment eu sous ses ordres des coureurs du calibre des frères Schleck, Fabian Cancellara, Ivan Basso et Alberto Contador.

Lors de ces cinq années loin des projecteurs, Riis est resté proche du monde des deux roues. Sa société Virtu Cycling était notamment le sponsor principal d’une équipe WorldTour féminine homonyme et de l’équipe continentale masculine Team Waoo.

"Je suis très heureux de ce nouveau partenariat", a déclaré Riis dans le communiqué de l'équipe NTT Pro Cycling. "Ensemble, nous pourrons développer une des meilleures équipes du monde en combinant notre grande expérience en WorldTour avec un savoir-faire basé sur la performance et la technologie."

NTT Pro Cycling compte notamment dans ses rangs le Belge Victor Campenaerts, les grimpeurs Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes et Roman Kreuziger ainsi que les chasseurs de Classiques Michael Valgren et Edvald Boasson Hagen.