BinckBank Tour : une dernière étape aux airs de classique flandrienne, à qui la victoire finale ? (LIVE vidéo 14h30)

Le départ de cette dernière étape a beau avoir lieu à Ottignies-Louvain-la-Neuve et offrir (au moins) une première heure de course sur les routes du Brabant Wallon et du Hainaut, le parcours du jour aura des petits airs de Tour des Flandres (ou à tout le moins de classique flandrienne) dans son final… De multiples ascensions du Mur de Grammont et du Bosberg attendent en effet les coureurs, pour une étape de 187 kilomètres avec arrivée à Grammont, précisément. Ceux qui regrettent l’absence du célèbre Mur sur le parcours du Ronde 2020 et ceux qui espèrent briller sur les routes pavées ces prochaines semaines ne devraient pas hésiter à se montrer ce samedi, avec pour certains la victoire finale en ligne de mire.

Vainqueur d’étape jeudi, l’ancien champion du monde danois Mads Pedersen partira avec le maillot de leader et la pancarte d’homme à battre ce samedi, alors que son compatriote Soren Kragh Andersen continue de surfer sur sa forme du Tour de France et occupe la deuxième place à 7 secondes après sa victoire dans le contre-la-montre ce vendredi. Le duel danois promet déjà. Mais Mathieu Van der Poel n’a peut-être pas abdiqué non plus : le Néerlandais déclare avoir disputé le meilleur chrono de sa carrière vendredi et est cinquième du général, à 17 secondes de Pedersen. Un trop gros écart selon sa forme du moment ? Ou de quoi le voir attaquer sur des routes qu’il apprécie ?

La dernière étape de ce BinckBank Tour 2020 est à suivre en direct sur La Une et sur Auvio à partir de 14h30.