Binckbank Tour : Un chrono de 8,14 km remplacera l'étape en ligne de vendredi

BinckBanck Tour : Enorme chute collective et... la moitié du peloton à terre - cyclisme -... Si Jasper Philipsen avait le sourire après sa victoire lors de la 1e étape du BinckBank Tour, d'autres arboraient d'importantes séquelles en franchissant la ligne d'arrivée. La faute à une énorme chute collective survenue à 4 kilomètres de l'arrivée, impliquant la moitié du peloton. C'est un coureur de la Sunweb qui semble être à l'origine de ce mouvement, quittant le train de sa formation et heurtant la roue d'un coureur d'Israel Start-Up Nation. La suite ressemble à une partie de bowling, les coureurs présents dans le peloton tombant un à un comme des mouches. Heureusement, plus de peur que de mal puisque la majorité des coureurs a pu repartir. Seul Stijn Steels, de la Deceuninck-Quick-Step semblait plus sérieusement touché, se tenant le poignet.