Binckbank Tour : Quick-Step Floors avec deux anciens lauréats, BMC joue la carte Van Avermaet

Avec le Néerlandais Niki Terpstra et le Tchèque Zdenek Stybar, Quick-Step Floors aura deux anciens lauréats au départ du BinckBank Tour qui partira lundi de Heerenveen. BMC jouera lui la carte de Greg Van Avermaet, Lotto Soudal, celle de Tim Wellens.

La formation de Patrick Lefevere comptera aussi sur la vélocité du Néerlandais Fabio Jacobsen. "Il y aura sans doute plusieurs étapes qui se termineront par un sprint massif", a estimé Tom Steels, directeur sportif. "Niki Terpstra et Zdenek Stybar sont candidats à une victoire finale."

Quick-Step Floors alignera également Tim Declercq, Maximilian Schachmann et le champion de Belgique Yves Lampaert.

BMC comptera de son côté sur Greg Van Avermaet. Loïc Vligen et Nathan Van Hooydonck sont les deux autres Belges de la sélection. "Greg sera notre chef de file", a confirmé Valerio Piva, directeur sportif. "Nous allons voir aussi comment il aura récupéré de la course de Glasgow aux championnats d'Europe. La première étape est plane et l'on comptera sur Jean-Pierre Drucker. Les deux derniers jours sont plus difficiles. Stefan Küng sera notre homme pour le contre-la-montre. Il l'avait gagné l'an dernier. Francisco Ventoso et Miles Scotson complètent l'effectif."

Lotto Soudal aura lui aussi un ancien vainqueur, Tim Wellens, double lauréat (2014-2015) de cette épreuve par étapes en Belgique et aux Pays-Bas. "Nous comptons encore sur lui", a expliqué Frederik Willems, directeur sportif. "Victor Campenaerts, le champion d'Europe du contre-la-montre, vise aussi un bon classement. Il est dans une grande forme. En cas d'arrivée au sprint, on mise sur Jens Debusschere."

Le Binckbank Tour part d'Heerenveen lundi et arrive dimanche à Grammont.