L’édition 2020 du BinckBank Tour débute ce mardi avec une première étape de plaine de 132,1 km entre Blankenberge et Ardooie. Le BinckBank Tour a été déplacé et raccourci en raison de la pandémie de coronavirus. Initialement prévue du 31 août au 6 septembre, l’épreuve se déroulera finalement sur cinq jours, au lieu de sept, du 29 septembre au 3 octobre.

L’épilogue de cette 16e édition de la course se trouvera bel et bien au sommet du 'Muur' dimanche. Avec 185 km de course au départ d’Ottignies-Louva-la-Neuve, ville départ pour la première fois, les coureurs devront franchir le Bosberg avant de se jouer la victoire et ainsi désigner le successeur de Laurens De Plus, vainqueur final sortant et absent cette année.

La liste des partants présente plusieurs noms intéressants. Philippe Gilbert sera le leader de l’équipe Lotto Soudal qui misera sur le Remoucastrien pour le classement général et sur John Degenkolb pour les victoires d’étape. Autre nom ronflant, celui de Mathieu van der Poel qui viendra préparer ses Classiques après sa participation à Milan – Sanremo.

On notera également la présence de Zdenek Stybar, Oliver Naesen, Pascal Ackermann, Niki Terpstra, Jasper Philipsen, Sep Vanmarcke, Sonny Colbrelli, Mark Cavendish et de l’ancien champion du monde Mads Pedersen.