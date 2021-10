Binche-Chimay-Binche femmes : une belle occasion d’ouvrir le palmarès (Live vidéo 13h45)

Repoussée par le Covid-19, la première édition féminine de Binche-Chimay-Binche se tiendra donc ce 4 octobre 2021. Une course à suivre en direct vidéo sur Auvio, Tipik et www.rtbf.be/sport. En l’absence des équipes World Tour, l’occasion est belle pour les 135 participantes d’inaugurer le palmarès et d’agrémenter leur CV.



En levée de rideau de la course hommes, cette épreuve reliera Chimay à Binche sur 117 kilomètres. Après un détour par les routes vallonnées des Lacs de l’Eau d’Heure (où une première sélection pourrait déjà s’opérer), le peloton mettra le cap au nord. Direction la cité des Gilles et ses remparts. Les candidates à la victoire s’expliqueront lors des trois tours du circuit local de 14 kilomètres. Le sprint final en faux plat montant sur les pavés de la Grand-Place est taillé pour une coureuse puissante.



Un nom ressort à la lecture de la liste de départ, celui de la Néerlandaise Thalita De Jong. La coureuse de Bingoal Casino-Chevalmeire est de retour en forme après sa lourde chute du mois de juin. Touchée aux cervicales dans les premiers kilomètres de Dwars door de Westhoek, De Jong a été privée de compétition pendant six semaines. Elle a prouvé au Tour de l’Ardèche (7e du Général) et ce dimanche au Grand Prix Beerens qu’il faudrait compter avec elle. Après sa victoire à Aartselaar, la première depuis 2016, elle arrivera à Binche avec un moral au zénith. Elle est en plus épaulée par une équipe solide (Bex, Van Gogh, …)



Les Ladies de Lotto-Soudal (Castrique, Vandenbulcke), qui attendent toujours leur premier bouquet en 2021, aimeraient aussi saisir l’occasion de lever les bras. Il faudra aussi garder à l’œil Dolticini-Van Eyck (Schweinberger, Steigenga), Naomi De Roeck (Keukens Redant) ou encore Zsofia Szabo (Andy Schleck – NVST Immo Losch). Et cette première édition n’est pas à l’abri d’une gagnante surprise.