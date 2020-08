Binche-Chimay-Binche est annulé!

Après le Grand Prix Pino Cerami, le Grand Prix de Wallonie, l’Eurométropole Tour et la Famenne Ardenne Classic, la dernière course cycliste professionnelle wallonne non-organisée par ASO qui était encore maintenue au calendrier 2020, Binche-Chimay-Binche, est -elle aussi- annulée. La décision a été officiellement actée ce matin lors du Collège échevinal de la commune qui accueille le départ et l’arrivée depuis… 1911 (NDLR : la course s’appelait alors Binche-Tournai-Binche).

Voici le communiqué des autorités binchoises : " Suite au Conseil National de Sécurité de ce jeudi 20 août, il est évident que la plupart des évènements prévus à la rentrée ne peuvent pas se tenir en respectant les mesures sanitaires. Comme depuis le début de la pandémie, c’est la santé qui est et reste la priorité des autorités binchoises. En conséquence, il est décidé par le Collège communal : l’annulation des Fêtes de septembre, l’annulation de la Chasse aux Horcruxes Harry Potter, […] l’annulation de la course cycliste Binche-Chimay-Binche […]. "

Contacté par nos soins, le manager général de l’épreuve Jean-Luc Vandenbroucke nous a confié " être soulagé car enfin fixé ". Et il a rajouté ceci : " Je ne suis pas triste mais plutôt réaliste. A Binche, les gens aiment faire la fête. On le constate chaque année au moment du carnaval et… de Binche-Chimay-Binche. Le cyclisme, c’est la convivialité, la proximité et la gratuité. Le huis clos enlève le côté populaire des courses. Nous préférons donc annuler que d’organiser notre épreuve sans public. "

Binche-Chimay-Binche était programmé le mardi 6 octobre.