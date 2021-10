Binche-Chimay-Binche: du sabot au vélo, du tamboureur au dérailleur, du masque au casque, du ramon au peloton…

Je ne vous apprends rien : les Binchois aiment faire la fête ! Le mardi gras lors du Carnaval, évidemment, mais aussi le premier mardi d'octobre pour Binche-Chimay-Binche car la semi-classique, qu'on appelle également "Mémorial Frank Vandenbroucke", fait vraiment partie du folklore local.

De la passion du sabot à celle du vélo, de la passion du tambour et de la trompette à celle de la bicyclette, il n'y a qu'un pas qu'ils sont nombreux à franchir derrière leurs masques de cire. Et si la pluie empêche hélas les Gilles de sortir plumés début mars ou fin février, elle ne les empêchera pas ce mardi après-midi d'encourager leurs champions (et leurs championnes !) casqué(e)s.

Entre l'automne 2020 et le printemps 2021, les Binchois ont dû digérer l'annulation de leur course cycliste et de leur Laetare. Pas de peloton, pas de ramon, pas de soumonces, sans semonce. Ce fut, pour certains, très compliqué. Être privés, en quelques mois, de la musique du tamboureur et de celle du dérailleur, ça peut vous flinguer un cortège de mecs rembourrés.

Alors, les mesures sanitaires étant allégées, les terrasses risquent d'être bondées pour applaudir, sur les pavés du site d'arrivée, des dizaines de bécanes bien nettoyées après un Paris-Roubaix plutôt tourmenté. Les gamins, eux, ne ramasseront pas d'oranges sanguines mais un bidon négocié après la ligne fera sans aucun doute office de joli trophée.

On entend déjà d'ici la fanfare mettre l'ambiance entre chaque tour de circuit. Juste avant le rondeau final et le très attendu feu d'artifice offerts par des Arlequins, des Paysans, des Marins et des Pierrots... à vélo.

Au contraire du Carnaval, Binche-Chimay-Binche n’est pas encore pas reconnu " Chef d’œuvre du Patrimoine mondial et immatériel de l’humanité ". Mais, clin d’œil à la clé, il paraît que l’UNESCO y a pensé !