Bilbao s'impose dans la 6e étape, Thomas grignote

Pello Bilbao (Astana) a remporté la 6e et avant-dernière étape du Dauphiné, longue d'à peine de 110 km. L'Espagnol, présent dans l'échappée, a résisté au retour des cadors dans l'ascension finale vers La Rosière.



Geraint Thomas (Sky) a contrôlé ses adversaires avant de placer une accélération dans les derniers hectomètres. Le Gallois a grappillé quelques secondes sur ses concurrents et a conforté son maillot jaune.



Le porteur du maillot jaune a précédé de 2 secondes l'Irlandais Dan Martin (UAE Emirates) et le Français Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), au terme d'un parcours de 130 kilomètres, quasiment le même que celui de la 11e étape du Tour de France le 18 juillet.

Bardet a tenté de trouver l'ouverture dans la descente du Cormet de Roselend, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Français a mis sous pression l'équipe Sky mais il a été rejoint quelques minutes plus tard.

Bilbao, 28 ans, a enlevé la 6e victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison. Le Basque s'est classé sixième du dernier Giro. Il a réussi là où son équipier Dario Cataldo avait échoué pour quelques centaines de mètres à Lans-en Vercors.

Au classement général provisoire, Thomas précède désormais le Britannique Adam Yates (Michelton-Scott) de 1 min 29 sec. Bardet est remonté de la 7e à la 3e place, à 2 min 01 sec. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), distancé à la moitié de l'ascension finale, conserve son 12e rang (à 4'47'').

Dimanche, la 7e et dernière étape (136 km) se conclut au Bettex, sur les hauteurs de saint-Gervais Mont-Blanc, après cinq ascensions.