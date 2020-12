Bilan cyclisme international 2020: l'arc-en-ciel d'Alaphilippe, le phénix Roglic et la nouvelle star Pogacar

Une saison unique. Inédite. Tout simplement atypique. 2020, année bouleversée par le coronavirus. Une pandémie qui a contraint l’UCI à redessiner le calendrier cycliste. Milan-Sanremo en été, le Tour en septembre et des classiques flandriennes disputées dans un décor automnal. Cette saison ne ressemble à aucune autre. Les coureurs ont perdu leurs repères. Ils ont dû s’adapter et revoir leur programme d’entraînement pour enchaîner les courses à un rythme effréné du 1er août lors des Strade Bianche au 8 novembre, jour de l’arrivée de la Vuelta à Madrid.

The Slovenian Connection Pogacar en jaune, Roglic 2ème. Deux Slovènes sur le podium du Tour de France - © POOL - BELGA C'est sans doute l'une des images les plus marquantes de la saison, l'une des plus cruelles aussi. Primoz Roglic sous le choc à l'arrivée du contre-la-montre de la Planche des Belles Filles. Le Slovène, leader du Tour de France pendant plus de 10 jours perd le maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les Champs Elysées. Complètement abattu à sa descente de vélo, Roglic a craqué dans le seul chrono du Tour. Battu par un autre… Slovène. Un certain Tadej Pogacar. Un gamin de 22 ans, symbole de la nouvelle génération. Une jeunesse sans complexe qui bouscule les cadors du peloton. Pogacar, c'est 3 victoires d'étape sur le Tour, le classement final mais aussi le maillot à pois et le maillot blanc. Il est le 2ème plus jeune vainqueur de l'histoire de la Grande Boucle. Pour son 1er Tour de France, il a presque tout raflé comme Eddy Merckx en 1969. Pogacar et Roglic, c'est la Slovénie! Un petit pays de 2 millions d'habitants qui place 2 coureurs sur le podium de la plus grande course du monde. Les 2 hommes ont d'ailleurs terminé la saison aux 2 premiers du classements UCI. Tour de France : Pogacar ravit le maillot jaune à son compatriote Roglic - 19/09/2020

S'ils ont brillé sur le Tour, les 2 Slovènes ont aussi marqué la saison par leur régularité. 9 succès pour Pogacar, 12 succès pour Roglic. Seul, le Français, Arnaud Démare a fait mieux avec 14 victoires en 2020. Deux semaines après le Tour, le duo slovène se retrouve sur le podium de Liège-Bastogne-Liège. Après une belle 9ème place sur la Flèche Wallonne, Tadej Pogacar se classe 3ème de la classique ardennaise. Une 106ème édition de la Doyenne qui restera dans les annales. Le nouveau champion du monde, Julian Alaphillippe se fait sauter sur la ligne par… Primoz Roglic. Photo finish historique! Pour sa toute première course avec le maillot arc-en-ciel, le Français se relève trop tôt. Alaphilippe est même déclassé pour un sprint irrégulier. 15 jours après sa terrible désillusion sur les routes du Tour, Roglic remporte à Liège son 1er monument. Une victoire prestigieuse pour le "phénix" Roglic. Le Slovène a surmonté la déception du Tour, il a réussi à rapidement tourner la page en se fixant de nouveaux objectifs. Une force de caractère exceptionnelle qui lui a permis aussi de décrocher la Vuelta pour la 2ème année consécutive. A la lutte avec l'Equatorien, Richard Carapaz pour la victoire finale, Roglic a pu conserver 24 secondes d'avance pour s'offrir le Tour d'Espagne. 4 étapes, le classement final et le classement par points. Une belle razzia de Roglic qui réalise le doublé. Final incroyable, Alaphilippe lève les bras trop tôt, Roglic le saute sur la ligne -... Le Slovène Primoz Roglic a remporté ce dimanche Liège-Bastogne-Liège en devançant d'un cheveu le champion du Monde Julian Alaphilippe. Le deuxième du Tour de France a profité du relâchement du Français, qui a levé les bras trop tôt, pensant la course gagnée. Un final incroyable.

Le jaune, l'arc-en-ciel et la… chute Julian Alaphilippe décroche le titre mondial à Imola - © ERIC LALMAND - BELGA 12 succès en 2019, 3 seulement en 2020. Julian Alaphilippe n'a pas connu la même réussite que l'an dernier. Le Français a pourtant marqué la saison de son empreinte. Des succès moins quantitatifs, mais toujours aussi qualitatifs ! 2ème de Milan-Sanremo, battu au sprint par un phénoménal Wout Van Aert, le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a dû attendre le 30 août pour décrocher sa 1ère victoire de la saison. Une victoire à Nice lors la 2ème étape du Tour de France. Coup double pour Alaf qui retrouve le maillot jaune. 2ème étape : Nice Haut Pays > Nice : Victoire de Julian Alaphilippe - Tour de France 2020 -... Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté la 2e étape du Tour de France disputée dimanche sur 186 kilomètres à Nice. Dans cette étape de moyenne montagne, avec 3 cols dont deux de première catégorie, qui s'est achevée par un sprint à trois, le Français a devancé le jeune Suisse de 22 ans, Marc Hirschi (Sunweb), 2e, et le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), 3e. Greg Van Avermaet (CCC) remporte le sprint du peloton à un souffle et se classe 4e. Julian Alaphilippe endosse le maillot jaune de leader au classement général.

Du jaune sur les épaules avant de s'offrir l'arc-en-ciel à Imola ! Alaphilippe a fait parler ses qualités de puncheur pour décrocher le titre mondial. Premier français champion du monde depuis Laurent Brochard, il y a 23 ans. Consécration pour Alaphilippe qui déchante une semaine plus tard à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Mondiaux 2020 : Victoire de Julian Alaphilippe - Mondiaux 2020 - Imola - 27/09/2020 Ce dimanche, c'est la 87e édition des Championnats du monde de cyclisme à Imola. Sur un parcours de 258,2 km, très exigeant, Julian Alaphilippe s'est imposé. Il a réussi le tour de lâcher tous ses concurrents dans la dernière bosse du circuit d'Imola. Van Aert, piégé malgré une superbe tactique de l'équipe belge, n'a plus jamais su revenir et a réglé le sprint des poursuivants : il termine à nouveau vice-champion du monde.

Il n'en faut pas plus pour relancer la malédiction du maillot arc-en-ciel. 3 jours plus tard, il rectifie le tir et remporte la Flèche Brabançonne, mais… au Tour des Flandres, c'est la chute ! Alaphilippe est dans le coup pour son tout 1er Tour des Flandres. A 35 km de l'arrivée, un trio magique s'isole en tête : Van Aert, Van Der Poel et Alaphilippe. Ils sont partis pour se disputer la victoire, mais le Français percute une moto de l'organisation. Double fracture à la main. C'est l'abandon, synonyme de fin de saison pour le nouveau champion du monde. Julian Alaphilippe percute une moto et chute très lourdement ! - Tour des Flandres 2020 -... Les chutes ont été très nombreuses durant l'édition 2020 du Tour des Flandres. Après par exemple Wout van Aert, Gregor Mühlberger ou Sep Vanmarcke, c'est Julian Alaphilippe qui a malheureusement fini au tapis. Le champion du monde était à l'attaque avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Il a été surpris, percutant une moto garée sur le bord de la route. Le choc est très impressionnant et envoie le Français au sol. Alaphilippe est resté par terre de longues minutes, très touché par l'impact.

Tel père, tel fils… Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Ronde 34 ans après son père - © DIRK WAEM - BELGA Alaphilippe out ! Le Français laisse filer Van Aert et Van Der Poel vers Audenarde. Le Tour des Flandres se jouera entre le Belge et le Néerlandais. Les 2 hommes qui viennent du cyclo-cross se connaissent par cœur. Ils se neutralisent dans le Paterberg, dernière bosse de la course et optent pour le sprint. Un sprint très serré ! Mathieu Van Der Poel devance Van Aert, dernier vainqueur de Milan-Sanremo et des Stadre Bianche. A 25 ans, il s'agit de la 1ère victoire de sa carrière dans un monument du sport cycliste. Le petit-fils de Raymond Poulidor remporte le Tour des Flandres, 34 ans après son papa, Adri Van Der Poel. >> Retrouvez plus de 50 résumés du Tour des Flandres en vidéo Ce succès clôt une saison qu'il termine en boulet de canon. 9ème de Gand-Wevelgem, 2ème de la Flèche Brabançonne et surtout… 6ème de son premier Liège-Bastogne-Liège au lendemain d'un exploit "Merckxien" lors de la dernière étape du BinckBank Tour. Victoire d'étape et classement final ! Une démonstration de Mathieu Van Der Poel. 50 km en solo avec 4 ascensions du Mur de Grammont. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire au terme d'un tout grand numéro. Tour des Flandres 2020 : Victoire de Mathieu Van der Poel - Tour des Flandres 2020 - 18/10/2020 243,3 kilomètres, de nombreux secteurs pavés, un passage à niveau qui se baisse, de nombreuses chutes : cette 104e édition du Tour des Flandres a été exceptionnelle. A 50 kilomètres de l'arrivée, lorsque l'échappée matinale de six coureurs est reprise, Julian Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu van der Poel passent à l'attaque ensemble. Le champion du monde a chuté lourdement tandis que van der Poel a pris le meilleur sur van Aert pour quelques centimètres au passage de la ligne finale.

Tao Geoghegan Hart, pompier de service Un Anglais en rose. Tao Geoghegan Hart vainqueur surprise du Giro - © LUCA BETTINI - AFP L'équipe Ineos a encore gagné un grand tour cette année. Le 11ème dans l'histoire de l'équipe britannique. Une victoire décrochée par… Tao Geoghegan Hart sur les routes du Giro. Le coureur de 25 ans a créé la surprise au Tour d'Italie. Après l'abandon d'Egan Bernal au Tour, un Chris Froome à la dérive (et en partance pour Israel Start-Up Nation) et un Geraint Thomas malchanceux au Giro, c'est ce jeune Anglais qui a sauvé la saison d'Ineos. Même pas leader au départ de la course, Geoghegan Hart a profité de la chute et de l'abandon de Thomas pour prendre du galon au sein de la formation britannique. Ce coureur, formé par Axel Merckx dans l'équipe américaine Hagens Berman Axeon est monté en puissance au fil des jours. 2 victoires d'étape en 3ème semaine et un retournement de situation incroyable dans l'ultime chrono ont permis à Geoghegan Hart de remporter le plus beau succès de sa carrière. Il a chipé le maillot rose à l'issue du contre-la-montre de Milan au tout aussi surprenant, Jai Hindley, jeune Australien de 24 ans. Avec ce succès, le "sauveur" d'Ineos se verra peut être confier d'autres responsabilités à l'avenir. Tao Geoghegan Hart a prouvé au boss, Dave Brailsford qu'il pouvait compter sur lui. Le garçon a du talent et c'est un Londonien pur jus qui colle parfaitement à l'identité "british" du Team Ineos-Grenadiers. Retour sur la victoire de Tao Geoghegan Hart au Giro - Cyclisme - Tour d'Italie - 26/10/2020 Après un final de folie, c'est finalement le Britannique Tao Geoghegan Hart qui a remporté le Tour d'Italie 2020. Retour sur ce finish de fou avec Kevin Paepen.

Marc Hirschi, le petit Suisse tout terrain Marc Hirschi, lauréat de la Flèche Wallonne en 2020 - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA Il a débloqué son compteur en 2020. Marc Hirschi, champion du monde (-23ans) en 2018 à Innsbruck a remporté cette année les 2 premiers succès de sa carrière. Une étape du Tour et la Flèche Wallonne. Vous avouerez qu'il y a pire dans un CV. Le coureur le plus combatif de la dernière Grande Boucle s'est offert la 12ème étape à Sarran. Une victoire en solitaire pour le garçon de 22 ans, véritable révélation de la saison. Cycliste complet au tempérament offensif, Hirschi est un puncheur. Un petit gabarit capable de faire la différence dès que la route s'élève. Le garç

Le Français qu’il retrouvera dans le final du mondial d’Imola. Ce jour-là, le Suisse a tout donné pour tenter de s’accrocher à la roue d’Alaphilippe. Il a dû laisser filer son rival dans la dernière ascension, mais s’est tout de même offert la 3ème place. Un podium aux championnats du monde suivi 3 jours plus tard d’une victoire au sommet du Mur de Huy. Hirschi remporte la Flèche Wallonne et enchaîne avec une 2ème place à Liège-Bastogne-Liège. 3 podiums en l’espace d’une semaine ! Des résultats prometteurs et ce n’est sans doute qu’un début pour ce garçon bourré de qualités. Il sera sans aucun doute un sérieux client sur les classiques ardennaises dans les années à venir. Flèche Wallonne 2020 : Victoire de Marc Hirschi - Flèche wallonne 2020 - 30/09/2020 Après 202 kilomètres d’une 84e Flèche Wallonne particulièrement indécise entre Herve et Huy, Marc Hirschi s’est montré le plus fort s’imposant au terme de la dernière ascension du Mur devant Benoît Cosnefroy et Michael Woods. Le Suisse succède ainsi à Julian Alaphilippe, tenant du titre mais absent cette année pour se focaliser à 100% sur Liège-Bastogne-Liège.