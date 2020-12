Bilan 2020 : Remco Evenepoel et Wout van Aert, des chemins parallèles mais complémentaires

Remco aura 21 ans le 25 janvier prochain (ndlr : il pourrait donc théoriquement encore évoluer chez les espoirs durant les deux prochaines saisons !) et vient déjà d’achever sa deuxième année au sein des élites du cyclisme. Son bilan : 23 jours de course et 9 victoires. Le Brabançon a remporté les quatre courses à étapes auxquelles il a participé (Tour de San Juan en Argentine, Tour des Emirats Arabes Unis, Tour de Burgos et Tour de Pologne) et sa seule course d’un jour, le Tour de Lombardie, s’est achevée par cette chute effroyable dans la descente du Mur de Sormano .

"Avec Evenepoel et van Aert, la Belgique va revenir au temps de Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck ". Ces propos élogieux sortent directement de la bouche d’un confrère italien. Ils ont été prononcés peu après le triomphe de Wout van Aert sur la Via Roma de Sanremo au mois d’août dernier . Des paroles euphoriques, si pas excessives, à tout le mois prématurées. Une chose est sûre cependant, si on additionne les qualités respectives des deux pépites belges, on n’est pas très loin du coureur idéal .

van Aert : 9 courses d’un jour et 7 podiums

Wout vient d’avoir 26 ans et vient d’accomplir sa… deuxième saison 100% axée sur la route. Son bilan : 35 jours de course et 6 victoires, 3 deuxièmes places et 3 troisièmes places. Le Campinois a participé à deux courses à étapes : le Dauphiné où il a remporté la seule étape qui lui convenait et ramené le maillot vert et le Tour de France où il a triomphé deux fois tout en se mettant à plat ventre pour Primoz Roglic et en sidérant tout le monde en montagne. van Aert a aussi surtout pris le départ de 9 courses d’un jour. Il en a remporté deux prestigieuses dont un monument, plus le titre national contre-la-montre. Double médaillé d’argent aux mondiaux, il a échoué de très peu (2e) au Tour des Flandres et à Milan-Turin (3e). Deux fois seulement il n’est pas monté sur le podium : au Nieuwsblad (11e)…où il était le meilleur derrière les échappés et à Wevelgem (8e) où lui et Mathieu van der Poel se sont neutralisés. van Aert ayant accordé jusqu’en 2018 sa priorité au cyclo-cross, l’année 2019 fut donc pour lui une découverte, a fortiori pour la première fois au sein d’une équipe World Tour. C’est là que le parallélisme entre van Aert et Evenepoel est intéressant : deux saisons chez les professionnels 100% focus sur la route. La première incomplète pour van Aert, en raison de sa chute au Tour de France et la seconde incomplète pour Evenepoel, en raison de sa chute en Lombardie.

Deux fois dans la même course chez les pros

Puisque ce n’est jamais arrivé en 2020, les deux hommes se sont-ils retrouvés au départ d’une même épreuve en 2019 ? Oui, deux fois : lors des championnats nationaux en ligne (Wout troisième et Remco en grand animateur de la course pendant plus de 200 kilomètres) et contre-la-montre (médaille d’or pour van Aert et de bronze pour Evenepoel).

A quand donc la troisième épreuve où les deux champions belges signeront ensemble la feuille de départ ? Ce sera en 2021 mais sur quelles courses ? Les championnats de Belgique et du monde, les Jeux Olympiques fort probablement mais pour le reste c’est un vrai point d’interrogation. Peu importe finalement pourvu qu’ils continuent à nous donner des émotions chacun de son côté…en attendant le jour où, sur le Tour de France, ils joueront ouvertement le maillot jaune et le maillot vert.