Bernhard Eisel opéré avec succès au cerveau

Bernhard Eisel a été opéré avec succès suite à un hématome sous-dural chronique décelé au cerveau. C'est ce qu'a fait savoir son équipe Team Dimension Data sur son site internet mercredi. Un hématome survenu après avoir été victime d'une chute à Tirreno-Adriatico début mars.

Après la chute de Bernhard Eisel à Tirreno, plusieurs examens ont été effectués et rien de particulier n'avait été relevé. Dans de tels cas, le saignement survient seulement quelques semaines après la chute et le sang solidifié provoque une pression sur le cerveau.

Ces dernières semaines, le coureur autrichien de 37 ans s'est plaint d'une fatigue généralisée, accompagnée de maux de tête. Un état qui a poussé son équipe à effectué une IRM du cerveau. Après avoir décelé cet hématome, Eisel a été pris en charge à l'hôpital lundi dernier. Une opération qui s'est déroulée sans le moindre souci.

Eisel ne sait par contre pas quand il pourra revenir à la compétition. "Je veux d'abord retrouver la santé et prendre suffisamment de repos", a déclaré le vainqueur de Gand-Wevelgem 2010 sur le site de son équipe. "Lorsque je recevrai l'aval du corps médical, je reprendrai l'entraînement. J'aime toujours autant le vélo, mais lorsque l'on subit une opération au cerveau, on réfléchit à deux fois avant de remonter sur sa scelle. Pour le moment, je suis les conseils du médecin de l'équipe. Je me sens bien et je suis impatient de quitter l'hôpital pour passer du temps en famille".