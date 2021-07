Bernaudeau et la rumeur Sagan : "J’espère que ça va se faire, mais on n’est pas les seuls dessus"

Bernaudeau et la rumeur Sagan : "J’espère que ça va se faire, mais on n’est pas les seuls... Radio peloton grésille autour de l’avenir de Peter Sagan. L’ancien triple champion du monde arrive en fin de contrat et va quitter Bora-Hansgrohe. Mais pour aller où ? Deceuninck-Quick Step a été évoqué. Total-Direct Energie serait entrée dans la danse récemment. Nous avons vérifié la rumeur auprès de Jean-René Bernaudeau, le patron de l’équipe.