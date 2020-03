Bernard Van De Kerckhove, maillot jaune dessinateur artistique et patron des 3 Jours de La Panne

Bernard Van De Kerckhove, un maillot jaune dessinateur artistique et directeur de la course -... En 1964, Bernard Van De Kerckhove tient la promesse faite à son père quelques années plus tôt et part à la découverte du Tour de France. Dès son troisième jour de course, lors de l’étape Amiens-Forest, Bernard se retrouve devant avec Gilbert Desmet, Jean Stablinski et Jean Anastasi. Il gagne et s’empare du maillot jaune pendant deux jours. Il vient d’avoir vingt-trois ans.