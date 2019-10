Bernard Thévenet salue Merckx : " Eddy, tu vas encore faire du vélo pendant des années ! "

L’information a fait trembler la planète cyclisme début de semaine : Eddy Merck (74 ans) est lourdement tombé lors d’une balade à vélo. Blessé à la tête, il a été hospitalisé dans le service de soins intensifs de l’hôpital de Termonde. Un service qu’il a heureusement rapidement quitté. On nous dit qu’il va mieux et qu’il a déjà bien récupéré. Mais voilà, imaginer le Cannibale à terre, ça secoue. Ses proches évidemment mais aussi ses amis, ses supporters, ses ex-équipiers ou adversaires comme Bernard Thévenet par exemple. Le Français restera dans l’histoire comme le premier coureur à avoir battu Merckx sur le Tour de France, en 1975. On les a souvent opposés, c’est vrai. Mais Merckx à l’hôpital, ça inquiète Thévenet qui s’est confié à Samuël GRULOIS.

Bernard, j’imagine que la nouvelle de l’hospitalisation d’Eddy Merckx vous a touché.

" En ce moment, on a vraiment que des mauvaises nouvelles ! Eddy Merckx, Raymond Poulidor qui est également hospitalisé, Roger De Vlaeminck aussi… Je me suis dit ‘mince alors’, faut qu’on commence à penser à faire attention à nous parce qu’on ne se ménage peut-être pas assez. Quand on va sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on a toujours l’impression qu’ils sont sur le point de mourir ! Mais heureusement, quand on a des nouvelles un peu plus fiables, on se rend compte qu’il y a un problème mais pas un problème qui engage concrètement la vie… Ça donne à réfléchir. Eddy, ce n’est pas vraiment un ami mais c’est quelqu’un que je connais bien, quelqu’un avec qui j’ai beaucoup roulé. Oui, c’était un adversaire mais finalement on a passé beaucoup plus de temps à rouler ensemble et à vivre la même passion qu’à se tirer la bourre ! On reste avant tout des gens passionnés par le cyclisme. On a la même passion… Les quelques fois où l’on s’est battu, et il y a des moments où l’on s’est vraiment bien battu, ces moments-là sont oubliés. Tout du moins peut-être pas oubliés mais c’était une bagarre tout-à-fait loyale. Il y avait une grande rivalité mais absolument pas de haine. "

On a oublié qu’on n’avait plus 20 ans ! On veut parfois faire des choses qui à notre âge, soyons honnêtes… nous sommes âgés, sont trop risquées. Mais on ne s’en rend pas compte, convaincus d’avoir encore 20 ans.

Eddy Merckx, et c’est " symbolique " le concernant, est tombé en faisant du vélo. Il a toujours en lui la passion du cyclisme. Et c’est cette passion qui l’a amené au sol…

" Tout le monde a une passion et il y a des passions qui peuvent être un peu plus dangereuses que d’autres. Ça fait des années et des années qu’Eddy fait du vélo et il n’est pas tombé souvent. Mais ça peut arriver, comme son ami Pierrot De Wit (NDLR : L’ancien soigneur de Merckx) qui pédale souvent avec lui et qui a fait une chute plus grave encore. C’est vrai qu’à partir du moment où on monte sur un vélo, on prend un petit risque. On a oublié qu’on n’avait plus 20 ans ! On veut parfois faire des choses qui à notre âge, soyons honnêtes… nous sommes âgés, sont trop risquées. Mais on ne s’en rend pas compte, convaincus d’avoir encore 20 ans. "

Si vous avez un message à faire passer à Eddy, on fera l’intermédiaire avec plaisir.

" Eddy, si tu m’entends ou me lis, je te souhaite un prompt rétablissement comme on dit. Et puis, fais attention quand tu fais du vélo parce que ça reste dangereux ! On m’a dit que tu étais tombé parce que tu réglais ton dérailleur… En vélo, la moindre seconde d’inattention peut nous mettre à terre. On ne s’en rend pas compte, mais en une seconde on fait une dizaine de mètres. Donc, le moindre relâchement peut être dangereux. Mais bon, ça fait des années que tu fais du vélo Eddy et je suis certain que tu pourras encore en faire des années sans tomber. "