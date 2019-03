Bernal veut "garder les pieds sur terre"

Egan Bernal est entré dans l'Histoire de Paris-Nice en devenant, à 22 ans, le plus jeune vainqueur de la 'Course au soleil' depuis René Vietto en 1935, dimanche, à l'issue de la 8e et dernière étape autour de Nice. "C'est un sentiment extraordinaire. Je n'arrive pas à y croire: je viens de gagner Paris-Nice", s'est exclamé le coureur de Sky.

Bernal a dû batailler jusque dans les derniers mètres pour s'offrir la victoire finale. Son compatriote Nairo Quintana, troisième au départ de l'étape à 46 secondes, a attaqué à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, créant un groupe de 12 hommes en tête. "Quand plusieurs coureurs ont commencé à attaquer, je n'ai pas pu les suivre mais je comptais de toute façon sur mon équipe que je savais très solide", a expliqué Bernal. "Alors ça n'a pas été si difficile de rester calme, je crois en eux. L'équipe tout entière a roulé très fort à l'avant. On savait que c'était le dernier jour et qu'il fallait tout donner. Quintana a été très fort, mais nous avions Kwiatkowski, Sosa, Tao. Quand il a accéléré, j'ai hésité à le suivre mais je me serais retrouvé tout seul, j'ai préféré rester calme. Nicolas Portal connaît par cœur tous les détails de cette course, il maîtrise les vents, les routes, les écarts... Dans le final nous savions qu'avec mon avantage de 45 secondes j'étais à l'abri."

Bernal pense à présent à la suite de sa saison. " Maintenant je vais me concentrer sur le Tour de Catalogne, et il sera temps de préparer le Giro. Ce sera mon premier grand Tour en tant que leader, alors je veux juste en profiter. Je ne préfère pas me demander si je peux gagner ou non. J'ai 22 ans, je suis jeune, je dois apprendre... et garder les pieds sur terre."