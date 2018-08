Bernal souffre d'un "traumatisme facial sérieux" après sa chute à San Sebastian

Le Colombien Egan Bernal (Sky) souffre d'un "traumatisme facial sérieux" après sa chute dans la Clasica San Sebastian samedi, à indiqué la formation Sky samedi soir. Le coureur de 21 ans est conscient et il parle. Il va passer la nuit en observation à l'hôpital de San Sebastian.

Egan Bernal a été, avec l'Espagnol Mikel Landa (Movistar), la principale victime de la chute massive qui est survenue à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la Clasica San Sebastian samedi. Les deux coureurs sont restés immobilisés au sol, recevant les premiers soins à même le bitume avant d'être transportés à l'hôpital. Mikel Landa souffre d'un "traumatisme lombaire" selon les organisateurs de la classique espagnole.

"Egan souffre d'un traumatisme facial sérieux. Il est réveillé et il parle. Il a passé un scanner qui a décelé une fracture du nez et une lésion maxillaire", indique Sky. "Il va être ausculté par des spécialistes de la mâchoire et va passer la nuit en observation à l'hôpital".

La Clasica San Sebastian a été remportée par le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). Greg Van Avermaet (BMC) s'est classé 4e.