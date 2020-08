Bernal : "J'aimerais bien que Froome soit dans la sélection pour le Tour"

Egan Bernal a déjà de bonnes sensations à presque deux semaines du départ du Tour de France. Deuxième derrière Primoz Roglic au Tour de l’Ain, le Colombien a terminé 3e de la première étape du Critérium du Dauphiné mercredi à quelques mètres du vainqueur Wout Van Aert.

Cela ne fait plus aucun doute : il sera le leader principal de l’équipe Ineos sur la Grande Boucle. Geraint Thomas semble moins brillant que Bernal et Christopher Froome est très loin de sa forme. ""Je ne le considère plus un des prétendants à la victoire sur le Tour. On peut clairement voir qu’il n’a pas le niveau pour le gagner", déclarait la semaine dernière Bauke Mollema après avoir côtoyé le Britannique au Tour de l’Ain.

Sur la première étape du Dauphiné, Froome n’a rien fait pour chasser les rumeurs sur sa méforme. Quatre-vingt-sixième de l’étape, il a franchi la ligne avec plus de cinq minutes de retard sur Van Aert.

La présence de Froome dans la sélection Ineos pour le Tour de France n’était déjà pas une certitude et les derniers résultats ne sont pas rassurants. Pourtant, Egan Bernal voudrait compter sur l’aide de cet équipier de luxe sur les routes françaises en septembre. C’est ce qu’il a affirmé au micro de ITV avant le départ de la première étape. "C’est un coureur qui a une énorme expérience. Avoir un coureur qui a gagné sept Grands Tours dans ton équipe, c’est important. Oui, c’est sûr, j’aimerais qu’il fasse partie de la sélection pour le Tour", a répondu le Colombien à une question sur le sujet.