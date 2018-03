Benoot voulait "le maillot de meilleur jeune, la 4e place est une surprise"

Tiesj Benoot a réalisé un très bon contre-la-montre (10,050 km) en clôture de Tirreno-Adriatico (WorldTour) qu'il termine à la 4e place au classement général. Le coureur Lotto Soudal décroche aussi le maillot du meilleur jeune.

"L'idée était de garder le maillot du meilleur jeune et de grimper au classement général", a expliqué Tiesj Benoot à l'arrivée encore dans l'euphorie de sa victoire aux Strade Bianche il y a dix jours. "Je me donnais 50-50, mais avec les conditions météos c'était difficile, mais j'ai été vite et je ne suis pas tombé. Je n'ai pas pris trop de risques. A l'échauffement, je me sentais vraiment bien. J'avais plus de chances de prendre le maillot de meilleur jeune que de grimper au classement général. Alors pour moi, être 4e, c'est la meilleure surprise après les Strade Bianche, surtout que nous avions perdu 58 secondes dans le contre-la-montre par équipes et nous étions un peu déçus. Mais là je suis vraiment content."