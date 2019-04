Benoot veut la compagnie d'un Deceuninck-Quick Step, Wellens ne considère pas le Ronde comme un objectif

Lotto Soudal s'alignera avec deux leaders au Tour des Flandres dimanche. Deux hommes en forme en tous les cas, Tiesj Benoot et Tim Wellens. Si ce dernier n'attend pas monts et merveilles du Ronde pour sa première participation, Tiesj Benoot s'émerveille toujours de cette "plus belle course du printemps."

"Oui, le Ronde est pour moi la plus belle course du printemps. C'est logique pour un Flamand qui a réussi à devenir coureur professionnel. Le public est incroyable sur tout le parcours. C'est la course que je rêve de gagner, plus que toutes les autres, a confié Tiesj Benoot vendredi, lui qui fut huitième l'an dernier et cinquième en 2015 lors de sa première participation. Ma cinquième place à À Travers La Flandre a confirmé que ma condition était bonne. La course devra vraisemblablement se dérouler de la même manière pour pouvoir viser une bonne place dimanche. Ce sera important d'être accompagné d'un coureur de Deceuninck-Quick Step car ils sont très bons pour contrer. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent se permettre de sacrifier certains leaders et de les laisser en embuscade dans le groupe des poursuivants. A côté de cela, il faudra également tenir à l'œil des garçons comme van Aert et van der Poel car ils ont tous les deux fait de bonnes prestations cette saison."

"Je me réjouis énormément et je suis on ne peut plus motivé, a lui assuré Tim Wellens. Pour moi, deux scénarios totalement opposés sont possibles dans ce Tour des Flandres. Dans le pire des cas, je ne jouerai aucun rôle d'importance dans le déroulement de la course, ce qui n'est toutefois pas dramatique. Je ferai de mon mieux, cela va de soi, mais le Ronde ne représente pas un objectif majeur pour moi. Dans le meilleur des cas, je serai toujours aux avant-postes dans le final. La connaissance du parcours et le placement aux moments stratégiques de la course sont des éléments qui me font défaut par rapport aux autres leaders."