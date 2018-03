Benoot : "Pour gagner, je dois m'échapper avec un Quick-Step... puis le lâcher"

Tiesj Benoot s’est confié à Laurent Bruwier ce vendredi. Le coureur de Lotto-Soudal a apporté son sentiment à deux jours du Tour des Flandres où il sera le leader de son équipe. Une formation qui doit compter plusieurs forfaits dans ses rangs. "C’est dommage de ne pas être là avec notre meilleure équipe" regrette Tiesj Benoot. "Mais bon, c’est comme ça, c’est la malchance et on ne peut rien faire contre. Jens Keukeleire est malade, André Greipel est out depuis sa chute à San Remo, Nikolas Maes est forfait aussi. Dans le final, c’est toujours mieux si on peut compter sur un équipier de plus."

Plusieurs cyclistes se dégagent parmi les favoris. "Van Avermaet est en forme, je n’en doute pas. Peut-être pas aussi fort que l’année dernière mais il sera là" déclare le Belge. "Je pense aussi que Kwiatkowski sera présent, il connaît bien la course."

"Il y a aussi Peter Sagan. Il est fort. Il y a deux ans, il n’a pas attendu le sprint, il est parti au Paterberg. Pour moi c’est le meilleur coureur de la saison avec Valverde. Il est deuxième au ranking World tour. C’est le coureur sur lequel on peut mettre 4 étoiles parmi les favoris derrière le bloc Quick Step à qui je mets 5 étoiles..."

Car évidemment l’équipe dont tout le monde parle est Quick-Step, qui rafle tout pour l’instant. "Quick-Step en tant qu’équipe est favorite, elle n’a peut-être pas les coureurs les plus forts sur un plan individuel mais le groupe est très fort. Terpstra était impressionnant à Harelbeke et Gilbert sera là c’est certain. Pour gagner, il faut s'échapper avec au moins l'un d'entre eux et le lâcher dans les dernières difficultés."

Philippe Gilbert est le tenant du titre. Il a forgé son succès en 2017 grâce à une échappée déclenchée à plus de 100 kilomètres de la ligne d’arrivée. "Je ne pense pas qu’on vivra une course comme celle de l’année dernière qui s’est ouverte sur le Mur de Grammont. Ça s’ouvrira tôt sans doute mais pas aussi tôt que l’an dernier. Anticiper... c’est difficile d’imaginer un scénario dans une course comme le Ronde. Il y a tellement d’impondérables" termine Benoot.