Benoot : "Les courses suivantes me conviennent mieux encore"

Lotto Soudal a placé deux coureurs sur le podium de la 58e Flèche brabançonne mercredi: Tim Wellens a gagné et pour la deuxième année consécutive, Tiesj Benoot a terminé troisième derrière l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur l'an dernier.

"Tactiquement, l'équipe a réussi la course parfaite. Tosh Van der Sande a sauté dans la bonne attaque et ensuite, Jelle Vanendert, Maxime Monfort, Tim Wellens et moi-même avons suivi. Avant cela, Remy Mertz et Tomasz Marczynski avaient déjà beaucoup travaillé afin que le peloton garde le rythme", a précisé Benoot. "Notre équipe a été la première à se lancer à la poursuite de l'attaque à sept. Dans les circuits locaux, Tosh a attaqué et nous étions dans un fauteuil. La façon dont Tim s'est débarrassé de tout le monde dans le final a été incroyable. Je pouvais toujours revendiquer la deuxième place, mais je n'ai pas été en mesure de battre Colbrelli."

Benoot a de nouveau effectué un stage en altitude et n'est revenu en Belgique que lundi soir. "J'attends beaucoup de ce stage. C'était déjà le cas lors des Strade Bianche. J'espère que ce sera aussi le cas à l'Amstel Gold Race, la Flèche wallonne ou Liège-Bastogne-Liège. Bien sûr, le plateau des concurrents dans ces courses est d'un niveau beaucoup plus élevé. Mais ces courses sont aussi un peu plus difficiles, ce qui me convient bien."

Vainqueur l'année dernière, Colbrelli a terminé deuxième. "Je savais que les hommes de Lotto-Soudal seraient les clients les plus difficiles", a déclaré l'Italien de Bahrain-Merida. "Dans les circuits locaux, ils ont tiré la course. Mon équipe a tenté de perturber leurs mouvements mais cela n'a pas fonctionné. Il n'y avait rien à faire contre le démarrage de Wellens. Il s'est soudainement envolé. Nous avons essayé de prendre sa roue, en vain. Wellens a mérité sa victoire."