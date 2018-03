Benoot : "Je suis moi-même étonné de cette 3ème place"

Tiesj Benoot a terminé 3ème de la 3ème étape de Tirreno-Adriato ce vendredi, à 6 secondes du vainqueur du jour, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) et à 3 secondes du Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), 2ème.

"J'étais encore bien à 500m de la ligne, a regretté le coureur de Lotto Soudal décrivant son arrivée sur les raideurs de la dernière montée. Et je n'y ait été à fond qu'à 300m de l'arrivée. Sinon j'aurai pu suivre Yates."

"Je suis moi-même étonné de cette 3ème place. Je ne m'y attendais pas du tout vu les adversaires. Il était clair depuis le début que l'échappée était contrôlée par le peloton et que le vainqueur n'y figurerait pas. Mes équipiers m'ont bien placé dès que nous sommes revenus devant à 15 kilomètres de l'arrivée. Après je me suis retrouvé tout seul, mais ce ne fut pas un soucis. J'ai pu suivre le rythme des Sky. Demain je verrai comment je me sens, mais je ne vais pas forcer si j'ai un moins jour. L'étape de dimanche me plaît mieux" a conclut le récent vainqueur des Strade Bianche.