Benoot: "Cette 5e place me donne confiance"

Un an après s'être imposé sur la Piazza del Campo, Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a cette fois pris la 5e place des Strade Bianche (WorldTour), dont la 13e édition a été remportée par le Français Julian Alaphilippe (Deceunick-QuickStep) samedi à Sienne.

"La course était rapide et dangereuse", a déclaré Tiesj Benoot, qui a terminé 5e à 1 minute du vainqueur. "On doute toujours après une chute comme celle de la semaine passée (il a chuté au Circuit Het Nieuwsblad, ndlr). Mais ces doutes se sont envolés avec cette 5e place. Cela me donne confiance pour les semaines à venir. Quand on se bat pour la 4e place avec des gars comme Stybar, Van Avermaet et Lutsenko, on ne peut pas se plaindre. Mais si on prend le départ pour gagner, on est bien sûr déçu de ne pas être sur le podium. Au moment décisif, j'ai choisi la roue de Lutsenko, qui roulait en tête, car il paraissait très fort. Ca a été difficile de réagir quand ils ont attaqué. J'ai encore essayé dans la finale mais ce n'était pas facile vu que certains coureurs ne coopéraient pas. Bien sûr, on espère un meilleur résultat, mais je dois me satisfaire de cette 5e place".

Autre atout de Lotto Soudal au départ, Tim Wellens s'est classé 10e à 1:21 d'Alaphilippe. "Nous avons essayé plusieurs fois de faire éclater le peloton", dit Tim Wellens. "Finalement, j'ai moi-même pris l'initiative, ce qui a permis à une quinzaine de coureurs de se retrouver devant. C'était une très bonne situation pour nous. Quand Fuglsang a accéléré, je n'étais pas trop loin mais je n'avais pas le punch pour réagir. Les trois échappés avaient, avec Lampaert, Stybar et Lutsenko, trois équipiers dans le groupe de poursuite. C'était pratiquement impossible d'organiser la chasse. Nous n'avons pas arrêté de perdre du temps. Finalement, les trois échappés se sont révélé être les plus forts aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai eu à me battre que pour un top 10".