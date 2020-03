3e victoire dans la carrière de Tiesj Benoot, victorieux sur la 6e étape de Paris-Nice - © Tous droits réservés

Benoot après sa victoire sur Paris-Nice : "Je sentais que l'opportunité était parfaite" -... Superbe numéro de Tiesj Benoot qui a parfaitement senti la course, s'est extirpé d'un groupe de contre au bon moment pour finalement s'adjuger la 6e étape de Paris-Nice. C'est la première victoire de la saison du Belge, la troisième de sa carrière après les Strade-Bianche et une étape du Tour du Danemark. Après la course, notre compatriote était évidemment ravi : "C'était une journée difficile. Plein gaz depuis le début de l'étape. Quick-Step a directement mis le tempo. Je sentais que l'opportunité était parfaite pour moi, j'avais de très bonnes jambes. J'aime ces journées où il faut "pusher" toute la journée. J'étais en contre avec Nibali et je sentais que j'en avais encore sous le capot donc j'ai tout donné."C'est vraiment chouette. Avec les jambes que j'ai, c'est dommage que la course n'aille pas jusque Nice, mais bon c'est comme ça. Je suis content d'avoir gagné une étape. Demain, je vais tenter de continuer comme cela."